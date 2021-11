América: após choque de cabeça, Ricardo Silva é dúvida para jogo com o Grêmio

Durante a partida desta quarta-feira (10), que terminou com a vitória do América por 3 a 2 sobre o Sport, o zagueiro Ricardo Silva foi vítima de um choque de cabeça com o volante Zé Ricardo. Após o incidente, o defensor se sentiu mal e foi substituído. O atleta passará por exames nos próximos dias para avaliar seu quadro.

Ricardo Silva dividiu uma bola pelo alto com Zé Ricardo, na tentativa de afastá-la da defesa, na marca dos 25 minutos do segundo tempo. Oito minutos depois ele fez sinal para o banco de reserva, e foi substituído por Anderson. Saiu de campo caminhando, mas precisou ser amparado pelos médicos do América.

“Foi feito um prognóstico inicial para retirá-lo da partida em função dessa batida de cabeça. O departamento médico tem prioridade nessa tomada de decisão, e terá os cuidados. O Ricardo vai ser melhor avaliado nestas 24 horas, para que possamos ver e tomar a decisão; primeiro preservando a vida do ser humano, do Ricardo, para que depois possamos avaliar o atleta”, disse o técnico Marquinhos Santos, em entrevista coletiva após o jogo.

Ricardo Silva atuou em 27 jogos nesta temporada, destes apenas dois como reserva; chegou a ficar no banco de reservas sem ser utilizado em 21 partidas. Balançou a rede uma vez este ano, na vitória do Coelho sobre a URT por 5 a 0, pelo Campeonato Mineiro.

Assim, o zagueiro americano é dúvida para a partida contra o Grêmio, neste sábado (13), às 18h30, na Arena Independência. A bola rola pela 32ª rodada.

Fonte: O Tempo