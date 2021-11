América convoca torcida para jogo contra o Grêmio; veja preços dos ingressos

O América conta com a torcida americana para buscar a vitória diante do Grêmio, neste sábado (13), às 18h30, na Arena Independência, pela 32ª rodada da competição nacional.

Para o confronto, o clube está comercializando ingressos para o portão 3 (Pitangui) com valores de R$ 35 (inteira) e R$ 17,50 (meia). As vendas começaram nesta quarta-feira, online, por meio deste link, e vão até às 16h30 deste sábado.

O América mantém a campanha ‘Torcida Solidária’, que visa auxiliar instituições de caridade neste momento em que o país sofre com muitas famílias em situação de insegurança alimentar. A doação de 1 Kg de alimento não-perecível, exceto sal e fubá, equivale à troca por 1 ingresso para o jogo (Confira abaixo as regras para participação).

No sábado, o portão 3 do Indepa será aberto às 16h30. A entrada do torcedor será permitida até os 15 minutos do segundo tempo.

Selo Torcida Solidária

Para participar da campanha ‘Torcida Solidária’ e garantir seu ingresso através da troca de alimentos não-perecíveis (exceto sal e fubá), será necessário receber o ‘Selo Torcida Solidária’ através de grupos de WhatsApp. Torcedores que mantêm relacionamento constante com o América receberão o selo para compartilhar com outros torcedores para engajamento nesta jornada de solidariedade e apoio ao Coelhão.

O torcedor que receber o ‘Selo Torcida Solidária’ pelo WhatsApp terá o direito de trocar 1 ingresso por 1 Kg de alimento não perecível para o jogo América x Grêmio-RS. Para efetivar a troca, basta ir à Loja do América, no Boulevard Shopping (Avenida dos Andradas, 3000, piso G1), nesta quinta e sexta-feira, entre 10h e 22h, e no sábado, dia do jogo, entre 10h a 14h. O ingresso não é nominal, mas a troca seguirá sendo individual para evitar aglomerações.

Protocolos para o jogo

A Prefeitura de Belo Horizonte atualizou o protocolo para acesso às partidas. Portanto, agora não há mais fechamento dos portões uma hora antes do jogo. Quem já tomou as duas doses da vacina ou dose única correspondente contra a Covid-19 não precisa apresentar teste RT-PCR ou antígeno impresso. Basta apresentar o cartão de vacina atualizado na entrada do estádio e um documento de identificação.

Quem não tomou as duas doses ou foi vacinado em período inferior a 15 dias é obrigado a levar os testes impressos (PCR ou Antígeno) e documento de identificação. O mesmo procedimento é válido para os menores de idade.

Ingressos para menores de 12 anos

De acordo com a Lei nº 10.942, de junho de 2016, 1% da carga de ingressos disponível é reservada para menores de 12 anos (portão 3), limitado a 30 ingressos para o jogo deste sábado. A retirada deverá ser feita na Loja do América, na quinta e sexta-feira, das 10h às 22h, mediante apresentação de documento da criança e ingresso ou cartão Onda Verde do responsável.

Fonte: O Tempo