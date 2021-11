Barranco e infestação de ratos deixam moradores em pânico no bairro Luxemburgo

É só chover que os moradores da rua Henrique Sales, no Bairro Luxemburgo, na região Centro-Sul de Belo Horizonte, ficam apreensivos. Isso porque, eles moram em frente um barranco que já deslizou em 2019.

O episódio espalhou o pânico entre os moradores dos prédios próximos que tiveram portões arrasados e até veículos atingidos pela enxurrada de lama. Por causa disso, o dono do terreno cobriu com lonas o barranco, mas conforme moradores da região, o risco de deslizamento continuou.

Ainda conforme relatos de moradores da região, em 2020, novamente com a volta do período chuvoso, o barranco voltou apresentar riscos, mas não chegou a ceder.

Neste ano, as chuvas já trouxeram para as margens do barranco troncos e lama, que ficam camuflados debaixo da lona posta sobre o barranco.

Roberto Figueiredo, de 73 anos, é síndico de um prédio que fica bem de frente para o barranco, ele disse que já acionou a Prefeitura de Belo Horizonte, e até mesmo o dono do terreno, mas ninguém faz nada de efetivo.

“Com o tempo as coisas só pioram. Moro no prédio há mais de 20 anos, com o tempo mais pessoas constroem em cima do barranco, o risco só aumenta. A lona não adiantou nada, o barranco cede do mesmo modo com as chuvas e fica tudo depositado debaixo da lona, madeira, barro e até ratos”, disse o síndico.

Lixo e infestação de ratos

A aposentada Ana Débora, de 64 anos, mora na região há mais de 20 anos, ela conta que sempre teve medo do barranco. E agora, tem medo dos males a lona no barranco trás. Segundo ela, a lona está sendo apoiada com troncos de árvore e que com o acúmulo de sujeira isso tem se tornado motivos de aparição e proliferação de ratos.

“Os ratos nesse período que eles estão reproduzindo, eles invadem os prédios, estão entrando nos prédios, e são muitos. No meu prédio mesmo está lotado de ratoeiras, temos que lutar contra o rato e a leptospirose”, ressaltou a moradora.

Mais transtornos

Além disso, Ana ressalta que os troncos utilizados para apoiarem a lona também estão causando transtornos de mobilidade. Eles acabam ocupando a calçada, fazendo com que as pessoas transitem pela rua.

” Não podemos parar um carro, nem atravessar para o outro lado da rua, porque senão os carros não conseguem passar “, pontou.

Do outro lado do barranco

Em cima do barranco é possível avistar inúmeras residências que estão sendo construídas e até mesmo reformadas. A reportagem de O Tempo foi até a região e tentou conversar com alguns moradores da localidade. No entanto, eles se recusaram conversar sobre os riscos de deslizamento que as moradias deles apresentam.

Entretanto, a dona de casa aposentada Geralda Roberta, de 73 anos, mora na região há mais de 40 anos, ela disse à reportagem que todos tem muito medo de morar nas proximidades do barranco, tanto que quando começa a chover a maioria das pessoas que moram nas áreas com maiores condições de risco de deslizamento abandonam as residências.

“As pessoas aqui não gostam muito de falar que convivem com medo, mas tem. Tanto que quando começa a chover muitas pessoas se mudam. Outras reformam as casas e até aumentam, mas até esses tem medo. Mas fazer o quê, cada um cuida do que tem,” avaliou a aposentada.

Vistoria

No local a reportagem flagrou técnicos da Defesa Civil. Segundo eles, a equipe estava vistoriando o local para realizar obras de contenção.

Prefeitura de BH e Construtora

A Superintendência de Desenvolvimento da Capital ( Sudecap) informou que após as chuvas de janeiro de 2020, foram executadas intervenções em concreto no trecho que é área pública.

“No trecho citado (Rua Henrique Sales, bairro Luxemburgo, em frente ao número 252), trata-se de um terreno particular. A Prefeitura de Belo Horizonte esclarece ainda que já aplicou multa à construtora por não ter realizado serviços de sondagem, projeto de estabilidade e drenagem do terreno, conforme previsto em laudo técnico”, pontuou a nota.

Nossa reportagem ainda tentou contato com a construtora dona do terreno, porém sem sucesso.

Fonte: O Tempo