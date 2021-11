BR-262 está completamente fechada após tombamento de carreta em Araxá

A BR-262 está completamente interditada, nesta quinta-feira (11), por causa do tombamento de uma carreta bitrem carregada com etanol, na altura de Araxá, no Alto Paranaíba.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a carreta bateu de frente com caminhão-baú carregado de calçados e depois tombou espalhando a carga pela via.

Duas pessoas ficaram com ferimentos leves e uma delas precisou ser desencarcerada da cabine e foi transportada a uma unidade de saúde por ambulância.

A rodovia está interditada nos dois sentidos para trabalhos dos órgãos ambientais e transbordo da carga.

