Brasil vence a Colômbia e garante vaga na Copa do Catar em 2022

No Brasil, o futebol apresentado pela seleção comandada pelo técnico Tite nunca foi unanimidade. Os críticos miram suas observações no insosso desempenho conjunto e na dependência individual, que, não raro, recai sobre os ombros – e chuteiras – do talentosíssimo Neymar. Na tabela das Eliminatórias Sul-Americanas, porém, não há o que se questionar.

Nesta quarta-feira (11), atuando na Neo Química Arena, em São Paulo, a equipe verde-amarela não fez um bom jogo, mas o suficiente para bater a Colômbia por 1 a 0, gol de Lucas Paquetá. Assim, a seleção brasileira alcançou a 11ª vitória no torneio em 12 partidas e, restando ainda seis duelos para o fim da competição classificatória, garantiu, matematicamente, vaga antecipada para a próxima Copa do Mundo, em 2022, que será disputada no Catar.

O gol de Lucas Paquetá saiu após ótima triangulação, passe açucarado de Neymar e não menos brilhante arremate, que ratificou a bela campanha de um time que, em 12 jogos, não sentiu o dissabor da derrota. Além dos 11 triunfos, encaixou um empate, justamente diante dos colombianos, fora de casa. São 34 pontos, dos 36 disputados. Vale ressaltar que a partida da sexta rodada contra a Argentina, que chegou a ser iniciada também em São Paulo, acabou interrompida e ainda não tem data para ser terminada.

A torcida que compareceu ao estádio não teve o prazer de presenciar um duelo que despertasse grandes emoções. Mas, se o que conta é bola na rede e passaporte carimbado, valeu a pena.

Na próxima terça-feira (16), o compromisso é com o histórico rival. A partir das 20h30, no estádio San Juan, encara a Argentina.

FICHA TÉCNICA

BRASIL 1 X 0 COLÔMBIA

BRASIL: Alisson; Danilo, Marquinhos, Thiago Silva e Alex Sandro; Casemiro, Fred (Vinícius Jr.) e Lucas Paquetá (Fabinho); Raphinha (Antony), Gabriel Jesus (Matheus Cunha) e Neymar. Técnico: Tite.

COLÔMBIA: Ospina; Munõz (James Rodríguez), Davinson Sanchez, Tesillo e Mojica (Cuellar); Barrios (Muriel), Lerma, Yario Moreno, Cuadrado, Luiz Díaz (Martínez); Zapata (Borja). Técnico: Reinaldo Rueda.

ÁRBITRO: Roberto Tobar (CHI).

CARTÕES AMARELOS: Mojica, Cuadrado, Fred, Barríos, Neymar, Casemiro e Vinicius Junior.

RENDA: R$ 7.111. 200,00.

PÚBLICO: 22.080 presentes.

LOCAL: Neo Química Arena, em São Paulo.

Fonte: O Tempo