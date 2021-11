Casa desaba e moradores perdem tudo durante forte chuva na cidade de Timóteo

A forte chuva que atingiu a cidade de Timóteo, na região do Rio Doce, causou o desabamento de uma casa no bairro São Cristóvão, na madrugada desta quinta-feira (11). Os três moradores, incluindo uma criança de 4 anos, conseguiram sair sem ferimentos.

O desabamento aconteceu por volta de 1h. “Eles escutaram estalos e saíram antes de desabar. No momento, eles estão em casa de parentes. O município está dando todo auxílio à família, a assistente social está acompanhando esse caso para que o município possa minimizar o sofrimento e dor dessa família. Em termos de patrimônio, eles perderam tudo”, explicou o gerente da Defesa Civil, Marques Valgas.

Ainda segundo ele, a Defesa Civil registrou dez chamados relacionados à movimentação de terra. No entanto, não foi necessária a desocupação e a interdição dos imóveis. O órgão calcula que, desde o início desta madrugada até o fim da manhã, tenha chovido de 50mm a 60mm na cidade.

BR-381 fechada

“Nós estamos com a BR-381 interditada, um afloramento rochoso que existia no local desceu. São pedras de, mais ou menos, 40 de comprimento e 30 de largura. Estamos juntos com o Dnit acompanhando para liberar o trânsito o quanto antes. O desvio acontece por dentro do bairro Petrópolis”, finalizou.

Fonte: O Tempo