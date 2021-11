Chuvas em MG seguem com mais intensidade até sexta em 12 regiões; veja quais

As fortes chuvas que atingem boa parte de Minas Gerais nesta quinta-feira devem continuar intensas pelo menos até sexta-feira (12), segundo alertou o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). O órgão, na verdade, emitiu três alertas diferentes (veja-os, detalhadamente, aqui) que, somados, englobam 751 municípios entre os 853 do Estado de diferentes regiões (veja quais abaixo).

A situação exige maior atenção em nove cidades que estão na divisa do Vale do Rio Doce e Vale do Mucuri: Aimorés, Ataléia, Cuparaque, Itueta, Mantena, Nanuque, Nova Belém, Resplendor e São João do Manteninha. Isso porque, nessas localidades, o Insttiuto informou “Grande Perigo” devido ao acumulado de chuvas, com precipitações superiores a 60 mm/h ou acima de 100 mm/dia. Há risco de grandes alagamentos e transbordamentos de rios, bem como de grandes deslizamentos de encostas, em cidades com tais áreas de risco.

Confira algumas instruções do Inmet em caso de chuva:

– Em caso de rajadas de vento: (não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda).

– Evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada.

– Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

Veja as regiões de MG com alertas para chuvas até sexta-feira (12)

Regiões com Grande Perigo devido ao acumulado de chuvas:

Vale do Mucuri

Vale do Rio Doce

Regiões com Perigo devido a chuvas intensas:

Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba

Central Mineira

Zona da Mata

Vale do Rio Doce

Oeste de Minas

Vale do Mucuri

Campo das Vertentes

Sul/Sudoeste de Minas

Metropolitana de Belo Horizonte

Jequitinhonha

Noroeste de Minas

Norte de Minas

Regiões com Perigo Potencial devido a chuvas intensas:

Vale do Mucuri

Norte de Minas

Jequitinhonha

