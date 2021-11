Com aproveitamento de 75%, técnico do América comemora bom momento

Com a vitória do América por 3 a 2, na Arena Pernambuco, na noite desta quarta-feira (11), Marquinhos Santos chegou a 75% de aproveitamento à frente do time do América, em quatro jogos. Além disso, deu importante passo em busca da manutenção do time na elite do futebol brasileiro.

“Uma grande vitória. Gigantesca, para o principal objetivo da instituição e para o torcedor de poder realizar e comemorar um sonho. Sabíamos da dificuldade (do jogo) e construímos o placar”, destacou o treinador.

Marquinhos Santos exaltou o empenho e organização do time que, em sua visão, foi merecedor da vitória sobre o time pernambucano. “Buscou a vitória do primeiro ao último minuto e saiu merecedor por aquilo que construiu durante o jogo. Tem que ser comemorada essa vitória, vencer é muito difícil, ainda mais nesse momento da competição”, disse.

Em quatro jogos, Marquinhos celebrou o bom momento do time, apesar da derrota para o líder do campeonato. “Viemos de uma sequência de quatro jogos com três vitórias e uma derrota para o Atlético no Mineirão, com 62 mil pessoas. A campanha está muito boa e o América está de parabéns. Os jogadores estão de parabéns, porque estão assimilando aquilo que está sendo passado com pouco tempo de trabalho”, concluiu.

O Coelho encarar o Grêmio, neste sábado (13), às 18h30, na Arena Independência, em jogo válido pela 32ª rodada da Série A.

Fonte: O Tempo