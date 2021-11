Com menos de 30% dos jovens imunizados, Carnaval de rua de BH segue indefinido

O carnaval de rua em Belo Horizonte continua indefinido. A Prefeitura da capital ainda não decidiu se haverá ou não a folia nas ruas da cidade em 2022, por causa da pandemia. Durante uma audiência pública sobre o assunto, realizada na Câmara Municipal, nesta quinta-feira (11), o presidente da Empresa Municipal de Turismo de Belo Horizonte (Belotur), Gilberto Castro, informou que a prefeitura ainda não tem uma definição sobre a realização da festa e que essa definição cabe a Secretaria Municipal de Saúde.

“Ao contrário dos outros anos, onde a Belotur dava o primeiro chute na bola quando o jogo começava, esse ano a Belotur não tem gestão sobre essa definição da realização ou não do carnaval. Hoje, essa definição cabe a secretaria de saúde e será exclusivamente feita pelo Comitê de Enfrentamento da Covid da prefeitura, obviamente com o aval do secretário (Jackson Machado) e do prefeito Alexandre Kalil para que os demais órgãos, incluindo a Belotur, consiga dar os encaminhamentos necessários”, disse.

Gilberto ainda ressaltou que a última pesquisa feita pelo Observatório do Turismo da Belotur aponta que o maior percentual das pessoas que participam do carnaval em BH está na faixa etária de 20 a 30 anos, público com baixo índice de vacinação na capital, segundo a prefeitura.

“Só pra gente ter uma ideia, se a gente falar de público local, 40% do público local está nessa faixa etária de 20 a 30 anos, e quase 60%, 70% dos visitantes também estão nessa faixa etária. Em contraponto, menos de 20% dessa população tomou a segunda dose. E 80% dessas pessoas não buscaram a segunda dose. Fica parecendo um número solto, mas essa decisão, essa dificuldade, essa preocupação ela é de fato pautada por números”, disse.

Questionada sobre a vacinação dos jovens na capital, citada pelo presidente da Belotur, a Secretaria Municipal de Saúde informou que menos de 30% de cada faixa etária entre 20 e 30 anos completou o esquema vacinal. “Por esta razão, na próxima semana, o município fará uma ação de repescagem de segunda dose para pessoas de 29, 26, 25, 24, 22, 21 e 20 anos, vacinadas com a Pfizer”, disse.

De acordo com Prefeitura de BH, a realização do carnaval ainda não foi definida porque ainda não é possível prever a situação epidemiológica para 2022. “O que se pode afirmar, a princípio, é que se o carnaval fosse hoje, não seria possível a realização desse evento na cidade”, ressaltou, em nota.

Ainda segundo a secretaria de saúde, as flexibilizações no município são realizadas de acordo com o Matriciamento de Risco (MR) – que é medido pela incidência de Covid a cada 100 mil habitantes e sua tendência, a taxa de mortalidade (que implica na pressão sobre o sistema de saúde) e sua tendência –, os índices epidemiológicos da doença, além da taxa de transmissão e ocupação de leitos.

“É importante considerar que o município não pode proibir que manifestações espontâneas aconteçam durante o carnaval. Então, a Secretaria Municipal de Saúde estará preparada para caso necessário, a população seja plenamente atendida nas unidades”, disse.

No último carnaval realizado capital mineira, no ano de 2020, a festa reuniu um público de 4,45 milhões de pessoas, sendo 211 mil turistas.

A audiência pública na Câmara Municipal foi realizada pela Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia, Cultura, Desporto, Lazer e Turismo e contou com a presença de representantes de blocos de rua, blocos caricatos e escolas de samba. Diante da indefinição sobre a realização do carnaval em 2022, o vereador Gabriel Azevedo (sem partido), que convocou a reunião, propôs a criação de um grupo de trabalho para desburocratizar o carnaval e acompanhar de perto os trabalhos referente a realização da folia na cidade.

