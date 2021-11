Em teste, ônibus elétrico rodará por um mês nas ruas de BH a partir desta sexta

Serão iniciados nesta sexta-feira (12) os testes com ônibus 100% elétrico e movido por energia solar no sistema de transporte coletivo de Belo Horizonte.

O veículo circulará durante 30 dias nas ruas da capital, período em que serão avaliados o desempenho, consumo, emissão de poluentes atmosféricos e emissão de ruídos, verificando a viabilidade técnica e econômica de sua utilização.

“Serão utilizadas várias linhas, para verificar o desempenho em diferentes topografias e itinerários, além de possibilitar que mais usuários possam avaliá-lo. A operação será em média, de uma semana em cada linha”, detalha o município.

Confira abaixo quais linhas serão utilizadas nos testes:

9250 – Caetano Furquim/Nova Cintra via Savassi (a partir do dia 12);

5503A – Goiânia A;

9105 – Nova Vista/Sion ;

815 – Estação São Gabriel/Conjunto Paulo VI.

Parceria

O projeto é fruto de uma parceria entre a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), a Cemig SIM, a fabricante BYD, a BHTrans, a Secretaria Municipal do Meio Ambiente, a Viação Torres, entre outros.

Segundo o presidente da BHTrans, Diogo Prosdocimi, os testes são um passo em direção à uma cidade cada dia mais sustentável. “O teste com o ônibus elétrico é fundamental para avaliarmos seus benefícios, eventuais desafios e também a aceitação dos usuários do transporte coletivo da capital. Essas informações vão ajudar no planejamento do futuro da mobilidade em Belo Horizonte, em que o caminho natural em todas as grandes cidades do mundo é a busca por um transporte utilizando energia limpa”, defende.

O secretário de Meio Ambiente, Mário Werneck lembra que ter uma frota de veículos que usem energia limpa e renovável é essencial para BH cumprir os compromissos de redução de emissões de gases de efeito estufa.

“A Secretaria de Meio Ambiente realizará o monitoramento das emissões e poluição, comparando o desempenho de um veículo movido a energia elétrica a um alimentado pelo tipo de combustível do tipo fóssil que se utiliza habitualmente na frota, o diesel”, disse Werneck.

Fonte: O Tempo