Filha de piloto de avião de Marília Mendonça sofre ataques nas redes sociais

Além de conviver com a dor da perda do pai e de uma forma brutal, a jovem Vitória Medeiros, filha de Geraldo Medeiros, o piloto do avião que levava a cantora Marília Mendonça e caiu perto de Caratinga, na última sexta-feira (5), tem sofrido com ataques de haters na internet.

Entre os comentários, fãs da cantora acusaram o aviador que sempre foi conhecido por ser um profissional competente e experiente pelo erro que causou o trágico acidente e matou as cinco pesosas que estavam a bordo, incluindo, ele e Marília.

“Deus me abençoe grandemente para suportar comentários como esse. E abençoe mais ainda essa pessoa (do comentário). Não desejem ódio nenhum a ele. E sim, luz, muita luz”, escreveu Vitória.

A jovem aproveitou para compartilhar, em seguida, uma mensagem mais positiva de quem conheceu o seu pai.

“Mas eu sou extremamente grata pela existência sua e de seu pai, que me mostraram como ter uma família linda, que meu próprio pai não soube mostrar”, diz o texto recebido, que Vitória acrescentou: “Pai, sua existência é magnificente”.

Geraldo Medeiros Júnior tinha 56 anos e estava de férias. Ele foi acionado para voar na semana passada porque dois colegas pediram demissão da empresa de táxi aéreo alugada pela equipe de Marília Mendonça, a PEC Taxí-aéreo.

