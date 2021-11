Homem fica em estado grave ao bater em caminhão ao ultrapassar, na MGC-452

Um acidente deixou um homem gravemente ferido, na tarde desta quinta-feira (11), na MGC-452, em Uberlândia, no Triângulo Mineiro. Um carro de passeio, que tentava fazer uma ultrapassagem, bateu de frente com um caminhão e ficou completamente destruído.

Segundo as informações do Corpo de Bombeiros, a batida aconteceu na altura do km 170 da rodovia, próximo à saída para Araxá, no Alto Paranaíba, por volta de meio-dia.

No local, os militares encontraram o homem de 47 anos, motorista do carro de passeio, preso às ferragens. A vítima tinha diversas fraturas, traumatismo craniano e suspeita de hemorragia interna, sendo desencarcerado e estabilizado ainda no local pelos médicos do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

O ferido foi socorrido pelo helicóptero Arcanjo, dos bombeiros, ao Pronto-Socorro da Universidade Federal de Uberlândia (UFU). Já as duas pessoas que estavam no caminhão recusaram atendimento médico.

Ultrapassagem

Ainda de acordo com o Corpo de Bombeiros, o motorista do veículo de carga relatou que foi surpreendido pelo carro de passeio, não conseguindo evitar o acidente.

Ainda segundo sua versão, o carro fazia uma ultrapassagem em local proibido quando bateu de frente com seu caminhão.

O trânsito no local foi orientado pela Polícia Militar (PM) e um chincho foi acionado para remover os veículos.

