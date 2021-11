Hospital de Câncer em Uberlândia recebe projeto Leiturinha

Sala do projeto Leiturinha no Hospital de Câncer de Uberlândia

Uberlândia, novembro de 2021 – O Hospital do Câncer em Uberlândia, irá receber nesta sexta-feira (29) o projeto Leiturinha no Hospital, que conta com um acervo de 850 novos livros entre romances, quadrinhos, contos e títulos infanto-juvenis de grandes editoras brasileiras e 60 jogos e brinquedos educativos. A implantação do espaço de leitura é uma realização da CEC Brasil com patrocínio da Bayer via Lei de Incentivo à Cultura da Secretaria Especial de Cultura.

O projeto vai contemplar 100 pacientes atendidos mensalmente pela instituição, que completou 21 anos de funcionamento em abril de 2021, atendendo a cada mês cerca de 100 pacientes entre 0 e 18 anos para tratamento ambulatorial de quimioterapia e radioterapia, além de oferecer oito leitos de internamento.

A iniciativa consiste na reforma de uma área da brinquedoteca, que funciona no terceiro andar do hospital, com destaque para a ambientação lúdica e acolhimento para pacientes e famílias. “Por meio do projeto Leiturinha no Hospital, o espaço agora conta com novas mesas de leitura e estante de livros, brinquedos lúdicos e pedagógicos, o que vai beneficiar muito as nossas crianças”, comemora Marcela Calixto Silva, supervisora da brinquedoteca.

Paciente faz leitura na sala do projeto leiturinha no hospital de câncer de uberlandia

Para Kaline Vânia, sócia da CEC Brasil, “humanizar os hospitais públicos é uma proposta importante para melhoria da qualidade de pacientes de longa duração. No caso de crianças, a criação de estratégias como forma de atenuar o processo de hospitalização decorrente do estresse e ansiedade devido à doença, além do sofrimento físico, procedimentos médicos e rotina hospitalar desgastante, torna-se de fundamental relevância”.

Além da doação de livros e ambientação do espaço, o Leiturinha no Hospital conta com capacitações em formato online para funcionários do hospital e voluntários sobre a mediação de leituras em hospitais e utilização do espaço (3 horas), contação de histórias e alfabetização (30 horas). A utilização do espaço segue todos os protocolos de segurança e distanciamento social durante a pandemia da Covid-19.

LEITURINHA NO HOSPITAL – O projeto Leiturinhas no Hospital nasceu com a missão de humanizar as relações no ambiente hospitalar, promovendo a leitura e o bem-estar dos pacientes de hospitais públicos, por meio do acesso a um espaço de entretenimento, conhecimento e claro, diversão. O projeto pretende, por meio da ludicidade e dos livros, gerar conforto e segurança assistencial aos pacientes e seus acompanhantes, funcionando como espaço integrativo e saudável que estimula a criatividade e o conhecimento.

SOBRE A BAYER

A Bayer é uma empresa global e inovadora com uma história de mais de 150 anos e competências centrais nas áreas de saúde e agricultura. Desenvolvemos novas moléculas para a utilização em produtos inovadores e soluções para melhorar a saúde das pessoas, animais e plantas. Nossas atividades de pesquisa e desenvolvimento são baseadas na profunda compreensão dos processos bioquímicos que ocorrem nos organismos vivos. Atendemos às nossas necessidades humanas mais básicas: saúde e alimentação. Somos guiados pelo nosso propósito, Ciência para uma Vida melhor, nos esforçando para evitar e curar doenças, melhorar a saúde diária e ajudar a alimentar uma população em crescimento. Para mais informações acesse: www.bayer.com.br

SOBRE A CEC BRASIL A CEC Brasil é uma empresa que atua na área de produção cultural, visando o impacto social. Com pilares como educação, saúde e diversidade, a CEC Brasil tem como desafio construir projetos inovadores e desenvolver tecnologia capaz de transformar cenários de comunidades no Brasil e América do Sul. Sua atuação está concentrada em projetos de cultura e saúde, com a publicação de livros que valorizem profissionais da saúde, e criação de espaços e estruturas inovadoras com foco em leitura e formação de novos leitores no Brasil e América do Sul.