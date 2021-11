IFood abre 300 vagas para negros com trabalho remoto e híbrido

O iFood anunciou, nesta quinta-feira (11), a abertura de 300 vagas exclusivas para pessoas negras. O programa de recrutamento tem inscrições a partir de hoje , em iniciativa intitulada “iFood Inclui Pessoas Negras”.

As vagas são para diversos cargos e áreas, sobretudo com foco em tecnologia, incluindo opções de trabalho remoto ou híbrido.

Os primeiros contatos do processo seletivo do programa acontecem entre dezembro e janeiro e as contratações passam a ocorrer nos meses seguintes. Mas as pessoas candidatas têm chance de participar do programa até março do ano que vem, período em que acontece o último processo, com início entre abril e maio de 2022. Mais detalhes sobre as vagas estão neste site.

Em maio de 2021, o iFood anunciou a meta de ter 50% de mulheres na liderança, 30% de pessoas negras na liderança, 35% de mulheres na alta liderança e 40% de pessoas negras no iFood.

“O iFood Inclui Pessoas Negras busca contribuir com a reparação de dívidas históricas, incentivando a inclusão profissional, já que hoje 56% da população no Brasil é negra, segundo dados do IBGE”, informou a empresa, em nota. “Assumimos o compromisso público de sermos agentes de mudanças urgentes que favoreçam a diversidade e a inclusão e combatam uma sociedade desigual, afirmou, na mesma nota, Gustavo Vitti, Vice-Presidente de Pessoas e Sustentabilidade do iFood.

Fonte: O Tempo