Jovem esfaqueia pessoas em BH e diz que ouviu vozes para ‘matar os monstros’

Um jovem de 19 anos esfaqueou duas pessoas no bairro Tupi B, região Norte de Belo Horizonte, na madrugada desta quinta-feira (11), e disse que cometeu o crime porque ouviu vozes que o mandavam “matar três pessoas” e que as facadas eram para “matar os monstros”.

De acordo com o boletim de ocorrência, o suspeito chegou em um bar do bairro e esfaqueou um idoso de 62 anos com dois golpes no pescoço. Depois disso, ele também feriu um outro homem. Testemunhas contaram à Polícia Militar que o jovem simplesmente apareceu no bar e deu as facadas, sem nenhuma motivação aparente.

Com as características do suspeito, os militares iniciaram diligência e o encontraram sendo segurado por moradores do bairro. Ao ser questionado sobre o crime, o jovem disse aos policiais que “as vozes mandaram matar três pessoas” e que deu as facadas “para matar os monstros”.

Ele foi preso e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil. Há suspeita de que ele sofra de alguma doença mental. A vítima de 62 anos foi socorrida à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Norte, onde ficou internada. A outra pessoa ferida já tinha deixado o bar quando a polícia chegou e não foi possível identificá-la ou socorrê-la.

Câmeras de segurança do estabelecimento registraram as agressões e as imagens foram repassadas à Polícia Civil junto com a ocorrência para investigações.



Fonte: O Tempo