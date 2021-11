Luxemburgo aguarda conversa com o Cruzeiro para definir sequência

A situação de Vanderlei Luxemburgo segue indefinida. O técnico ainda aguarda uma conversa com o presidente do Cruzeiro, Sérgio Santos Rodrigues, para discutir a sua permanência no clube em 2022. Ele deseja seguir à frente da equipe, mas só confirmará a situação após um encontro para alinhar expectativas.

Depois de dizer em entrevista coletiva que não há decisão sobre a sua manutenção na Toca da Raposa II para a próxima temporada, o técnico não se reuniu com a diretoria para avaliar a sua situação.

Vanderlei Luxemburgo espera uma conversa com o mandatário a fim de alinhar expectativas para o próximo ano, especialmente em relação às questões financeiras. A grande preocupação do comandante cruzeirense é nesta área – recentemente, os atletas fizeram uma paralisação nos treinos por causa da falta de pagamentos.

O técnico cruzeirense deve se reunir com a diretoria nos próximos dias a fim de discutir. Ele já sinalizou com o desejo de permanecer na Toca da Raposa, mas quer ouvir o planejamento do clube para a próxima temporada, quando se transformará em SAF (Sociedade Anônima do Futebol).

Por meio de sua assessoria de imprensa, o Cruzeiro informa que “ambos [clube e treinador] querem a continuidade. Com a temporada definida, vão sentar pra discutir 2022. Isso é um processo natural”.

Fonte: O Tempo