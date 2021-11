Mais uma noite que vai entrar para a história

Três golaços. Três pontos. Mais uma noite daquelas que vão ficar gravada na memória do torcedor atleticano. A vitória de ontem sobre o Corinthians mostrou mais uma vez o poder do time do Galo. Os comandados de Cuca não tomaram conhecimento da equipe paulista, que voltou para São Paulo atordoada com o ritmo da partida e com os gols que levou. A campanha do Atlético nesta temporada, e a equipe do técnico Cuca estarão marcadas para sempre na história do Galo. Acompanhei muitos times emblemáticos do Atlético ao longo da minha carreira e este certamente já tem um lugar cativo. O Galo foi simplesmente avassalador ontem no Mineirão, empurrado mais uma vez por sua fanática torcida que lotou o Gigante da Pampulha novamente. Vimos outra vez em campo uma equipe que está fazendo por merecer este troféu que o torcedor tanto sonha. É um jejum de 50 anos que deve ser quebrado em grande estilo. Um abraço!

Fonte: O Tempo