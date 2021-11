Marcelo Cabo é apresentado no Atlético-GO

O Atlético-GO anunciou nesta quinta-feira (11) a contratação do técnico Marcelo Cabo, que chega para o lugar do auxiliar Eduardo Souza, que estava no comando do Dragão desde a saída de Eduardo Barroca.

Esta é a terceira passagem de Cabo pelo Atlético-GO, que ocupa a 15ª posição do Brasileiro com 37 pontos. “Nas duas primeiras passagens pelo Atlético, Marcelo conquistou o Campeonato Brasileiro da Série B de 2016, o Campeonato Goiano de 2020, e fez a melhor campanha do clube na história do Brasileirão de pontos corridos”, diz o clube em comunicado.

Horas após o anúncio, o técnico foi apresentado em entrevista coletiva na qual afirmou: “Nosso grande objetivo são os 45 pontos [para a permanência na Série A do Brasileiro]. Após o atingirmos, vamos ver o que o campeonato nos oferece como próxima meta. Mas, por agora, são oito finais, sendo a primeira contra o Santos”.