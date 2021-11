Motoristas de ônibus de Belo Horizonte aprovam estado de greve nesta quinta

Os motoristas de ônibus de Belo Horizonte aprovaram, em assembleia, na tarde desta quinta-feira (11), o estado de greve. A aprovação ocorreu em reunião às 15h na frente do Sindicato dos Trabalhadores Rodoviários de Belo Horizonte (STTRBH), no bairro Barroca, região Oeste da capital, foi tomada a decisão.

O sindicato explicou que o estado de greve, significa que eles podem entrar de paralisar as atividades nos próximos dias. Os motoristas seguem em passeata do bairro Barroca até a praça Raul Soares, eles fecham parcialmente o trânsito e chamam a atenção da população dizendo que estão trabalhando com redução do efetivo e salários reduzidos.

Uma nova rodada de negociação com as empresas será feita na semana que vem, quando os profissionais vão decidir se efetivam a greve ou não. De acordo com o sindicato, não houve reajuste salarial nos últimos dois anos e, neste ano também não há proposta de novos reajuste.

Veja as reivindicações dos motoristas:

Reajuste salarial de 9% + INPC

Ticket de alimentação de R$ 800,00;

Pagamento do Ticket no atestado;

Remoção do banco de horas

Abono salarial 2019/2020;

Retirada da limitação do passe livre;

Manutenção do passe livre para o afastado;

Melhoria no plano de saúde.

Fonte: O Tempo