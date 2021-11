Mulher que cortou pênis de homem em MG afirma ter sido estuprada por sete meses

A mulher de 59 anos que cortou 80% do pênis de um homem, sobrinho do marido dela, no distrito de Bichinho, em Prado, no Campo das Vertentes, afirmou à família que os abusos sexuais contra ela aconteciam há cerca de sete meses . Nesta quinta-feira (11), a reportagem de O TEMPO entrevistou um parente da dona de casa que chegou ao imóvel após a agressão.

O caso foi registrado pela Polícia Militar na noite de domingo (7), quando os agentes foram acionados na Santa Casa de Prados para onde o homem foi levado com ferimentos e sangramento no pênis e no testículo direito.

“No domingo à noite, ela entrou em contato comigo falando que não estava bem e precisava de mim lá. Troquei de roupa e fui. Fui entrando e, de cara, vi uma poça de sangue nos fundos da cozinha. Fiquei apavorado e a encontrei em estado de choque. Ela contou que estava do lado de fora da casa quando houve a tentativa de abuso e ela se protegeu utilizando uma faca. Ela pegou essa faca de cozinha e passou no pinto dele”, disse um familiar, que pediu para não ser identificado.

Sexo oral

Conforme o boletim de ocorrência da Polícia Militar, a mulher contou que foi surpreendida pelo sobrinho do marido, que a agarrou dizendo que estava com saudade e tentou induzi-la a fazer sexo oral. Ela disse ao homem que só iria buscar um papel e aproveitou para pegar o objeto. A dona de casa chegou a abaixar como se fosse fazer o que foi pedido e, nesse momento, usou a faca.

O companheiro da mulher tem 75 anos e está acamado. Ainda conforme o relato dela aos parentes, o homem aproveitava da condição do tio para praticar os abusos. “Nos últimos dias, percebemos que ela estava amarrando cordas nas portas, mas não disse o que estava acontecendo e estava muito depressiva. Ela contou na delegacia que ele pulava cerca, janela e invadia a casa. Se escondia antes dos abusos. Nós não tínhamos contato com ele, não sabíamos dos fatos”, detalhou o parente.

A mulher, que disse à polícia que temia denunciar o crime, precisou deixar a casa junto com o marido. Segundo o parente ouvido pela reportagem, a família está sendo ameaçada pelas redes sociais, onde internautas sugerem o linchamento dela.

“Ela e o marido estão recebendo muito carinho. Estamos em estado de choque até agora. Para gente, como família, é difícil ter forças para lidar com isso, mas estamos tentando”, finalizou.

Estado de saúde

Devido à gravidade das lesões, o homem foi transferido para a Santa Casa de São João Del Rei. A instituição não informa o estado de saúde dos pacientes.

Investigação

Procurada, a Polícia Civil informou que a mulher foi “ouvida e teve a prisão em flagrante ratificada por lesão corporal grave. Com os procedimentos de exame pericial requisitados tanto para a vítima, de 41 anos, quanto para a mulher, os fatos estão sendo apurados pela Delegacia de Polícia Civil em Prados, onde foi instaurado Inquérito Policial e a investigação segue em andamento”.

A Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) informou que a mulher deu entrada no Presídio de Barbacena I no dia 9 de novembro e foi liberada no mesmo dia mediante alvará de soltura expedido pela Justiça.

Fonte: O Tempo