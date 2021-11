Nelsinho Baptista comemora marca histórica de 200 vitórias no futebol japonês

Nelsinho Baptista, o mais longevo técnico estrangeiro no futebol japonês, acaba de bater mais uma marca após 18 anos dirigindo clubes por lá. No final de semana ele atingiu a marca de 200 vitórias quando seu clube, o Kashiwa Reysol, venceu por 1 a 0 o Cerezo Osaka, pela 35ª rodada da J.League, a primeira divisão do país.

Este expressivo número também é histórico e conquistado apenas por quatro técnicos que já passaram pela J.League desde sua formação, em 1993. Além do brasileiro Nelsinho Baptista, o sérvio Mihailo Petrovic e os japoneses Nishino e Hasegawa Kenta

Entre idas e vindas, durante três décadas, Nelsinho comandou quatro clubes: Verdy Kawasaki, Nagoya Grampus, Vissel Kobe e Kashiwa Reysol. Profissional dedicado e obcecado pelas vitórias, Nelsinho chega a se emocionar ao comentar sobre esta sua 200ª vitória.

“No futebol o objetivo é vencer. A gente planeja, se dedica no trabalho do dia-a-dia e leva para campo aquela disposição de ganhar os jogos. E vencer 200 vezes não é para qualquer técnico. A cada vitória a gente se fortalece. Então, realmente estou muito feliz e orgulhoso de atingir esta marca, porque é um momento especial para minha carreira. Eu sou reconhecido e reverenciado, justamente, por toda a minha extensa e bonita história no futebol japonês”, comentou Nelsinho, com sentimento de realização estampado no sorriso.

A marca veio em uma vitória suada, conquistada com um gol aos 41 minutos do segundo tempo, marcado por Takuma Ominami. Num misto de sacrifício e emoção, o Reysol atingiu os 40 pontos, em 14º lugar, e confirmou sua presença na elite na temporada de 2022. Este era o objetivo do clube, campeão da segunda divisão em 2019, já sob o comando do técnico brasileiro, e que planejava em dois anos apenas se manter entre os 20 melhores times do Japão.

O planejamento do clube coincidiu com os dois anos atípicos, de 2020 e 2021, vividos sob o estigma na covid-19. Razões a mais para Nelsinho Baptista comemorar: “Este ano tivemos uma série de problemas físicos devido ao excesso de jogos, jogadores doentes com covid e alguns até com lesões graves. Trabalhamos dentro de um universo limitado pelas circunstâncias, nem por isso, deixamos de ter o prazer de brigar pelos nossos objetivos. É uma conquista da determinação e da perseverança, que são qualidades praticadas e admiradas pelo japonês.”

Agora faltam apenas três jogos para o término da temporada. É a chance do Kashiwa Reysol pontuar e melhorar a sua posição na tabela, desde já de olho em 2022. Aos 71 anos, Nelsinho Baptista é o único técnico brasileiro na J.League. Na temporada 2021, Levir Culpi chegou a dirigir o Cerezo Osaka, mas com apenas duas vitórias em 17 jogos, acabou demitido. Assim terminou sua terceira passagem pelo clube.

