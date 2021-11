Nomeações e artimanhas põem em xeque projeto do Rodoanel

Uma das maiores obras públicas em Minas Gerais nas últimas décadas, a construção do Rodoanel Metropolitano, com previsão de início em 2023, está cerca da por uma série de artimanhas. Entre os fatos que colocam em xeque o projeto estão nomeações na Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade (Seinfra) e a proximidade suspeita entre gestores do Estado e empreiteiras interessadas na obra, já que a proposta do governo de Minas é que a empresa vencedora da licitação do Rodoanel explore a cobrança de pedágios no corredor viário.

A obra do Rodoanel foi idealizada pela Seinfra, que teve, entre janeiro de 2019 e julho de 2020, como gestor responsável o advogado Marco Aurélio Barcelos. Isso não chamaria a atenção se não fosse o fato de Barcelos ter assumido, apenas dois meses depois de pedir para deixar a pasta no Estado, o cargo de diretor-presidente da Associação Brasileira de Concessionárias de Rodovias (ABCR), entidade privada que representa e defende as empresas de construção pesada e de cobrança de pedágios, que têm interesse no Rodoanel.

Em nota divulgada pelo próprio Executivo em 24 de julho de 2020, data de sua saída, Barcelos declarou que “o novo Rodoanel Metropolitano já estava em fase adiantada de estudos, com alguns dos melhores consultores do Brasil” e que “esses projetos têm licitações previstas para 2021”.

No lugar do ex-secretário assumiu o também advogado Fernando Marcato, que já trabalhava com o antigo chefe na Seinfra e deu continuidade a todos os projetos, aprovações ambientais e processos de concessões de rodovias que já estavam em estado avançado de desenvolvimento.

Concessões

Logo no início de sua gestão à frente da ABCR, Barcelos foi responsável por grandes concessões, quase todas vencidas pelo Grupo CCR, conglomerado que tem como um dos acionistas a construtora Andrade Gutierrez, conhecida nacionalmente e internacionalmente por escândalos de corrupção e que fechou acordo de leniência com o governo do Estado. Entre as concessões vencidas pelo CCR estão a do Aeroporto da Pampulha, por R$ 34 milhões, em outubro.

Para Guilherme Carvalho, secretário de Governo de Betim – município que está à frente de um movimento que tenta viabilizar um projeto alternativo para o Rodoanel, mais eficiente e com um custo de R$ 2 bilhões a menos –, causa estranheza Marco Aurélio Barcelos ter deixado o governo de Minas e assumido imediatamente o setor privado com interesse direto em projetos de concessões de rodovias.

“É muito estranho e levanta suspeitas um agente público participar de um processo dentro do Estado, levantando informações, fazendo estudos, definindo critérios e, imediatamente, ir para o setor privado liderar uma entidade que tem interesse direto em obras como a do Rodoanel Metropolitano. Quem é que pode afirmar que ele (Marco Aurélio Barcelos) não tenha informação privilegiada desse processo, já que foi um dos que o criaram?”, indagou Carvalho. “Ainda mais que quem assumiu seu cargo de secretário (Fernando Marcato) era braço-direito dele na secretaria. Agora, o ex-secretário representa a associação de concessionárias que têm todo o interesse nessas obras, sendo que, meses antes, ele idealizou todo o processo de concessão. Isso é, no mínimo, antiético e imoral”, completou.

Acordo de leniência

A proximidade da assinatura do acordo de leniência entre o Estado e a empreiteira Andrade Gutierrez – em que a empresa vai pagar R$ 128 milhões por reconhecer práticas corruptas no passado – com o edital para as obras do Rodoanel Metropolitano, previsto para dezembro, já começa a ventilar na Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG). Alguns deputados estranharam o fato de o acordo ocorrer justamente às vésperas de um processo licitatório tão “atraente” como a construção do Rodoanel, projeto antigo que voltou ao radar do governo após ser viabilizado com os recursos advindos do acordo feito com a Vale por conta do rompimento da barragem em Brumadinho.

“Acredito que o acordo foi feito nesse momento até para dar oportunidade também de uma empresa do porte da Andrade Gutierrez poder participar de obras que virão. Só que isso não impede que a gente converse com o Ministério Público, a Ouvidoria, para tentar entender o motivo de esse acordo ter sido feito neste momento, já que é algo que se arrasta desde 2004. Se vai ser alvo de uma investigação na Assembleia ainda precisa ser discutido. Mas, que chama a atenção, chama”, declarou o deputado estadual Professor Cleiton (PSB). “Ainda estou me debruçando sobre o processo e acredito muito no que o Ministério Público fez. Mas, como legislador, tenho obrigação de me debruçar sobre o tema”, concluiu.

Mais de dois meses após a assinatura, o governo de Minas ainda não divulgou os detalhes do acordo de leniência fechado com a construtora Andrade Gutierrez. A empreiteira reconheceu a prática de atos ilícitos e concordou em pagar R$ 128,9 milhões aos cofres públicos estaduais. No entanto, as informações específicas sobre quais irregularidades a empresa admitiu ter cometido não foram tornadas públicas.

A Advocacia Geral do Estado, questionada sobre a falta de transparência do contrato de leniência assinado pelo governo com a Andrade Gutierrez, informou que “os anexos do acordo são sigilosos”.

A Controladoria Geral do Estado (CGE), o Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) e a Andrade Gutierrez não se manifestaram.

ABCR

A Associação Brasileira de Concessionárias e Rodovias informou em nota que o diretor-presidente da ABCR não tem qualquer vínculo direto com qualquer das 47 concessionárias associadas, a quem, por força de estatuto, é garantido o tratamento equânime. Disse ainda que a ABCR tem entre seus pilares garantir a competitividade do setor.

Estado

Em nota, o governo de Minas respondeu que o ex-secretário Marco Aurélio Barcelos prestou serviços ao Estado, “cumprindo o seu dever público pautado pela idoneidade e por todos os critérios éticos que o cargo exige”, e se desligou da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade (Seinfra) em julho de 2020 para atuar na iniciativa privada.

“Todos os processos de concessão seguem os ritos de divulgação legais, com laboração de audiências e consultas públicas, sob acompanhamento do Tribunal de Contas e do Ministério Público, além de consultorias externas do BNDES e BDMG”, declarou.

Sobre o caso específico do Aeroporto da Pampulha, o Executivo estadual afirmou que “houve a realização de uma licitação pública na modalidade de leilão, com participação de dois concorrentes em sessão pública na B3, na qual a empresa CCR saiu vencedora”. “Todo o processo foi realizado a partir dos critérios legais da concorrência pública, com ampla divulgação”, diz a nota.

Fonte: O Tempo