Ônibus tomba e fecha Anel Rodoviário na altura do bairro São Francisco

Um ônibus tombou, na noite desta quinta-feira (11), no Anel Rodoviário de Belo Horizonte, sobre o viaduto do bairro São Francisco, na região da Pampulha. Felizmente ninguém ficou ferido no acidente.

Segundo a Polícia Militar Rodoviária (PMRv), o coletivo é da linha 8151 (BH Shopping/Estação São Gabriel) e seguia no sentido Rio de Janeiro quando bateu na mureta, em um carro de passeio e tombou, interditando a rodovia.

Por volta das 21h30, ainda segundo a corporação, o trânsito estava liberado em apenas uma faixa. Há retenção no local.

No acidente, o ônibus atingiu a lateral direita de um Ford Fiesta prata, cujo motorista não tinha habilitação.

Derramamento de óleo

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a corporação foi acionada depois que, no momento em que foi iniciado o procedimento de remoção do ônibus tombado, ocorreu derramento de combustível na pista.

Militares fizeram a contenção o vazamento e, em seguida, realizaram a lavagem da pista. Não houve risco de explosão do veículo.

Atualizada às 21h51

Fonte: O Tempo