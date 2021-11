Pesquisa revê atenção básica aos bebês prematuros

Uma pesquisa inédita realizada pelo Centro de Atendimento e Inclusão Social (Cais) propõe diretrizes para melhorar o atendimento a bebês prematuros ou que passaram pela UTI Neonatal após o parto . O estudo feito entre 2016 e 2020, com 384 bebês assistidos pela ONG, com autorização do Ministério da Saúde , conclui que, a partir do nascimento do prematuro, é imprescindível que haja uma atenção integral para prevenir e reduzir os danos que possam ocorrer durante o desenvolvimento da criança, identificando patologias e tratando-as desde o início.

As coordenadoras da pesquisa, as psicanalistas Cristina Abranches e Simone Gordiano, defendem que o atendimento a esses bebês deve durar, no mínimo, três anos, com o acompanhamento de uma equipe multidiciplinar formada por neurologista, fonoaudiologista, terapeuta ocupacional, assistente social, psicanalista, fisioterapeuta e músico. Além de garantir melhores resultados no desenvolvimento das crianças, o estudo do Cais revela que isso pode resultar em economia para os cofres públicos e o próprio SUS.