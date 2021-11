Postos de saúde de BH agora são vigiados por central de monitoramento de câmeras

Dos 364 equipamentos de saúde de Belo Horizonte, como UPAs, centros de saúde e demais unidades – que possuem câmeras de vigilância -, 200 passam a ser monitorados diretamente de dentro do Centro Integrado de Operações de Belo Horizonte (COP-BH). Este trabalho começou há duas semanas e a expectativa é que até o final do ano seja realizado o serviço de integração e espelhamento das imagens.

O anúncio da iniciativa foi realizado, na tarde desta quinta-feira (11), pelo secretário municipal de Saúde, Jackson Machado, e pelo titular da pasta Segurança e Prevenção, Genilson Zeferino. Eles explicaram que o objetivo é diminuir as ocorrências nos postos e centros de saúde, bem como dar mais segurança a servidores e usuários do sistema público de saúde.

Segundo Guarda Municipal, as ocorrências registradas são variadas: ameaça aos servidores públicos, agressão, violência, depredação do patrimônio, pessoa em surto psicótico, furto, entre outros. Eles esperam que a partir dessa ação integrada, os números caiam e iniba ação de crimes.

Até 11 de novembro foram contabilizados 325 ocorrências; em 2020, 341; em 2019, 483. Em 2018, quando foi criado o programa Patrulha SUS – em que a Guarda faz ronda nas áreas de entorno das unidades de saúde – foram registrados 509. No ano anterior, foram 620 ocorrências. COMO VAI FUNCIONAR?

Quatro funcionários administrativos lotados na Secretaria Municipal Saúde fazem o monitoramento de mais de 1.300 câmeras diretamente do COP 24h por dia e contam com auxílio da Guarda Municipal para tomada de decisão. “A partir do momento em que é identificada uma situação de emergência, ele compartilha a informação com a Guarda Municipal. Então, ele consegue identificar o problema e qual é a necessidade. Se a Guarda não tiver efetivo, ele aciona a PMMG”, afirmou Zeferino.

Por sua vez, Jackson Machado avaliou a parceria com Guarda Municipal como um aprimoramento e explicou o que muda. “As câmeras já estavam instaladas. O que muda é que antes esse monitoramento era feito apenas pelo gerente do centro de saúde. E era necessário que ele acionasse a Guarda Municipal. Hoje este monitoramento é feito aqui no COP. Isso permite uma ação de resposta muito mais ágil, porque o acionamento da Guarda é imediato, já que a pessoa está aqui dentro”. O secretário municipal de Saúde destacou também que o COP vai poder monitorar inclusive a temperatura dos freezers que guardam vacinas nos equipamentos de saúde. Matéria atualizada às 18h19

