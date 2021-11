Professor assassinado em Varginha foi vítima de latrocínio, conclui PC

A Polícia Civil concluiu, nesta quinta-feira (11), o inquérito sobre a morte do professor José Wilton Andrade Junior, de 52 anos, morto no dia 18 de outubro, em Varginha, no Sul de Minas Gerais. O suspeito, de 33 anos, foi indiciado pelo crime de latrocínio – roubo seguido de morte. O inquérito será remetido à Justiça nos próximos dias.

O crime

O professor foi encontrado morto dentro de casa, no último dia 18 de outubro, com 54 facadas, o corpo nu e usando apenas um tapa-sexo – peça que cobre apenas o órgão sexual da pessoa.

De acordo com o boletim de ocorrência, o homem foi encontrado por uma irmã dele. Ela disse que conversava todos os dias com o professor pelas redes sociais e que, nesta segunda, ele não respondeu às mensagens dela, o que gerou a desconfiança da mulher.

Ela foi até a casa da vítima, que morava sozinha, e percebeu que os animais estavam muito agitados. Mesmo após ela chamar por várias vezes, o irmão não atendeu o portão. Ela decidiu olhar sobre o muro e viu o corpo de Junior. A mulher acionou a Polícia Militar que entrou na casa após cortar a cerca elétrica e pular o muro da vizinha.

Dentro da casa, os policiais encontraram o professor caído no chão da sala nú, usando apenas um tapa sexo, cobrindo o órgão sexual masculino, ensanguentado, com sinais de violência e já apresentando rigidez cadavérica.

A vítima, segundo o boletim de ocorrência, sofreu múltiplas facadas no tórax, abdômen, costas, mãos e braços. Havia marcas de sangue por toda a residência, e pegadas de tênis e de chinelo. Os animais de estimação da vítima estavam fechados em um quarto, onde foram encontradas duas facas, que podem ter sido utilizadas no crime. Foram roubados do professor um celular, um notebook, o carro dele, um Corsa, e a base de um telefone sem fio.

O veículo e outros pertences roubados do professor, foram encontrados em Três Pontas, também no Sul de Minas Gerais, onde o suspeito também foi identificado e foi feito o pedido de prisão preventiva dele. O homem negociava o computador do professor pelas redes sociais e negou o crime.

