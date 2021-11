Série B: Botafogo não sai do 0 a 0 com a Ponte Preta

O Botafogo empatou sem gols com a Ponte Preta, na noite desta quinta-feira (11) no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas, e manteve a liderança da Série B do Campeonato Brasileiro.

Com o resultado o Alvinegro alcançou os 63 pontos, ficando muito perto de confirmar o acesso para a Série A. Já a Macaca fica na 14ª posição com 43 pontos.

Vitória do Sampaio Corrêa

Quem venceu pela competição nesta quinta foi o Sampaio Corrêa, que bateu o Vila Nova por 3 a 0, graças a gols de Léo Artur, Pimentinha e Roney. A vitória deixou a Bolívia Querida com 46 pontos. Já o Tigre termina a 35ª rodada da competição na 13ª posição com 44 pontos.