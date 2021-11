Sertanejo Bruno conta o motivo de término de Marilia Mendonça com Murilo Huff

O cantor Bruno, da dupla com Marrone, fez uma revelação nesta quarta-feira (10), que deixou os fãs de Marília Mendonça com a pulga atrás da orelha.

Em um vídeo publicado no Kwai, que viralizou nas redes sociais, o sertanejo disse que seu último encontro com a cantora, que morreu aos 26 anos após o avião em que estava cair em Caratinga, Minas Gerais, foi especial. Eles estiveram juntos na véspera do acidente, no dia 4, no aniversário da mãe de Marília, dona Ruth Moreira.

Bruno até cantou para as duas na ocasião. “Poder cantar para as duas foi um presente de Deus. Isso foi a maior loucura que já aconteceu na minha vida. Eu fui usado, fui usado por Deus”, comentou.

Mas a grande revelação ainda estava por vir. O sertanejo disse o real motivo do término do relacionamento de Marília Mendonça com Murilo Huff: divergências familiares.

“Ela [Marília] ama tanto a mãe dela. Amava tanto… ama ainda, porque eu acredito na vida após a morte, que ela fazia tudo pela mãe. Inclusive, ela falou em particular, lá no meu ouvido, que largou o menino porque ele estava enfrentando a mãe. E ela falou ‘Não, a minha mãe ninguém enfrenta e ninguém vai tomar o lugar dela”, contou.

No entanto, dona Ruth veio a público desmentir qualque briga familiar. De acordo com nota divulgada pela assessoria de Marília Mendonça, dona Ruth pede que parem de criar intrigas e desavenças que não existem. Ela, inclusive, vai dividir a guarda do pequeno Leo, de 1 ano e 10 meses, com o ex-genro.

Fonte: O Tempo