Sete regionais de BH já registraram mais de 60% da chuva esperada para o mês

Em 11 dias, sete regionais de Belo Horizonte já registraram mais de 60% da chuva esperada para o mês de novembro, segundo dados da Defesa Civil de Belo Horizonte, divulgados até 12h desta quinta-feira (11).

A regional Barreiro foi a que acumulou mais chuva com 69% da média climatológica para o mês. Logo depois vem a região Leste com 68%. A Oeste e Pampulha estão com 63% e a Nordeste e a Noroeste com 60%.

Veja os acumulados, segundo a Defesa Civil:

Nas últimas 12 horas. Em 11/11/2021 às 12h00:

Barreiro: 13,8

Centro Sul: 17,2

Leste: 17,2

Nordeste: 19,8

Noroeste: 23,4

Norte: 21,6

Oeste: 20,6

Pampulha: 21,6

Venda Nova: 35,6

No mês de novembro até 12h do dia 11:

Barreiro: 164,8 (69%)

Centro Sul: 139,2 (58%)

Leste: 162,2 (68%)

Nordeste: 143,4 (60%)

Noroeste: 143,4 (60%)

Norte: 105,4 (44%)

Oeste: 152,0 (63%)

Pampulha: 151,2 (63%)

Venda Nova: 130,2 (54%)

Fonte: O Tempo