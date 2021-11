Vasco é goleado em São Januário e segue na Série B em 2022

O Vasco perdeu por 3 a 0 para o Vitória, na noite desta quarta-feira (10) no estádio de São Januário, pela 35ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

VITÓRIA DO VITÓRIA! 🦁🔴⚫️ Deu Leão! O rubro-negro buscou e conquistou 3 pontos, vencendo o Vasco por 3×0, em mais uma batalha importantíssima nesta reta final de campeonato. Os gols foram marcados por Marcinho (2x) e Thalisson Kelven. LUTAREMOS ATÉ O FIM! 📸: Thiago Ribeiro pic.twitter.com/ALjJBjKajq — ECVitória (@ECVitoria) November 11, 2021

O primeiro gol do jogo foi marcado antes do minuto inicial. O atacante Marcinho, com muita liberdade, mandou um chute muito forte de fora da área no ângulo do goleiro Lucão. Aos 23 minutos da etapa final, o zagueiro Thalisson Kelven fez o segundo dos baianos de cabeça após cobrança de escanteio. Já, aos 32 minutos, Marcinho deslocou o goleiro Lucão em cobrança de pênalti e definiu o placar.

Com esse resultado o Cruzmaltino não tem mais chances de acesso à Série A do futebol brasileiro. Os cariocas têm 47 pontos e seguem em 9º lugar. Enquanto isso, o Leão pulou para 37 pontos, ultrapassou o Confiança, chegou ao 18º lugar e segue vivo na luta contra o rebaixamento (já que tem apenas um ponto a menos do que o Brusque, que estaria se mantendo na Série B nesse momento). A equipe baiana volta a jogar no domingo (14) contra o Cruzeiro em Salvador. O Vasco visitará o Vila Nova, em Goiânia, na segunda-feira (15).

Goiás faz 2 a 1 no Coritiba

O Goiás venceu o Coritiba por 2 a 1 no estádio da Serrinha, em Goiânia. O primeiro gol foi marcado por David Duarte, aos oito minutos do segundo tempo. O zagueiro cabeceou no canto do goleiro Wilson e abriu o placar. Aos 14, o atacante Bruno Mezenga, também de cabeça, fez o segundo do Esmeraldino. Na reta final do jogo, aos 32 minutos, o Coxa tentou uma recuperação. Após análise do VAR (árbitro de vídeo), o juiz confirmou que o lateral Dieguinho cortou a bola quando ela já havia ultrapassado a linha do gol. Dessa forma, o placar ficou em 2 a 1 para os goianos.

Assim o Coxa perdeu a chance de encerrar a quarta-feira na liderança e segue em 2º com 61 pontos. O líder Botafogo tem 62 e joga nesta quinta-feira (11) contra a Ponte Preta, em São Paulo, às 19h. Já o Goiás entrou no G4. Atualmente, a equipe é a 4ª colocada com 58 pontos. O próximo jogo do Coritiba será no domingo (14) contra o Brasil de Pelotas no estádio Couto Pereira. Na segunda-feira (15), o Goiás visita o Remo em Belém.

CRB faz 1 a 0 no Londrina

O CRB derrotou o Londrina por 1 a 0. O atacante Emerson Negueba, aos nove minutos da etapa final, balançou as redes paranaenses e definiu o placar.

Os três pontos conquistados neste jogo deixaram o Galo de Maceió com 57 pontos, em 5º. O Tubarão segue na zona de rebaixamento, na 17ª posição com 38 pontos.