Viúva de tio de Marília Mendonça faz homenagem ao marido

“Fui muito feliz ao seu lado”. Foi com essa frase de agradecimento que Nayara Moura, viúva de Abicieli Silveira Dias Filho, tio e assessor de Marília Mendonça, que morreu no acidente aéreo ao lado da sobrinha em Caratinga, no último dia 5, homenageou o marido.

Silveira, como era conhecido, estava casada com Nayara há quatro anos. Os dois tinham uma filha de apenas seis meses, a pequena Laura.

Nesta quarta-feira (10), cinco dias após a tragédia, a viúva prestou sua homenagem ao marido, com uma foto deles ao lado de Marília no dia de seu casamento.

“A tristeza tomou conta do meu mundo e a saudade bate forte em meu coração. Para sempre recordarei de vocês. Obrigada, meu bem, por todo amor, carinho e cuidado. Fui muito feliz ao seu lado, e tivemos o maior presente, nossa bebezinha. Marília, você foi um anjo na minha vida e de todos a sua volta . Obrigada por me receber na sua família de braços abertos. Obrigada por todo Amor . Obrigada por Tudo! Amarei vocês eternamente. Descansem em Paz”, postou Nayara, que mostrou ainda os bilhetinhos apaixonados que o marido deixava para ela embaixo do travesseiro antes de viajar a trabalho:

“Ele sempre gostava de deixar um bilhete para mim debaixo do travesseiro. São esses entre outros … Guardei todos eles. Te amarei pra sempre”.

Fonte: O Tempo