Vou Zuar: da telinha do celular para o palco de Nova Lima

Com certeza, em algum momento, você foi impactado por algum vídeo do Vou Zuar. É que, durante o período de recolhimento social por conta da pandemia da Covid-19, os pagodeiros explodiram de acessos no YouTube ao lado do Menos É Mais, outra banda que está bombando. Pois bem, agora é a hora de os pagodeiros deixarem a telinha e subirem ao palco.

Nesta sexta-feira (12), tanto o Vou Zuar quanto o Menos É Mais vão tocar no Samba Fantasy, na Star 415 (rua Star, 415, Jardim Canadá), em Nova Lima, na região metropolitana de Belo Horizonte. E a animação é muita, afinal, “BH tem muito pagodeiro”, garante Carlinhos, integrante do Vou Zuar. “E a galera curte muito, canta do início ao fim do show, é bom demais. É sempre bom demais tocar aí”, completa o artista em entrevista ao programa Manhã Super, da rádio Super 91,7 FM.

O evento vai começar às 20h e contará ainda com Stockler, Harmonia Live Show e Biffaum. Os ingressos custam a partir de R$ 110 (feminino) e R$ 130 (masculino) e estão disponíveis na Central dos Eventos. “Vocês podem esperar muita alegria, claro, muito pagode, música boa, mas nós vamos fazer uma surpresa para vocês”, diz Carlinhos, dando spoiler de que a festa é à fantasia e que a surpresa está ligada nessa vibe, nessa good vibe.

Fonte: O Tempo