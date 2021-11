A guerra dos patetas

Meus amigos e minhas amigas, vocês já perceberam como cada dia mais as viagens de avião estão ficando cansativas, caras e chatas?

Aeroportos cheios, filas imensas, pessoas se esbarrando, gente sem educação, banheiros interditados, preços das passagens nas alturas, sem contar os valores exorbitantes em um simples lanchinho.

Para quem gosta de dirigir e possui muita coragem, um passeio de carro pode ser uma boa pedida. Ou será que não?

As nossas rodovias mais se parecem com uma competição de PATETAS do que mesmo um local onde carros e pessoas deveriam conviver harmonicamente ou harmoniosamente.

Estradas esburacadas, pessimamente sinalizadas, acostamentos precários, fiscalização praticamente inexistente, combustível a preço de ouro e pedágios que custam os olhos da cara.

Um colega de trabalho viajou recentemente com a família para o Nordeste e relatou com todas as letras que saiu de Belo Horizonte, foi e voltou sem ver uma única viatura ou operação policial, passando pelas BRs 040, 135, 116 e 101, as mais movimentadas de todo o país. Um absurdo sem tamanho! Acha que é só isso?

Motoristas de veículos grandes e pequenos buscam disputar para ver quem é mais forte ou quem corre mais. Aí a receita do bolo desanda de vez!

Os acidentes, graves ou leves, são resultado de uma guerra na qual não há vencedores, apenas vencidos.

Todos nós pagamos impostos altíssimos, viramos escravos do relógio e, ainda por cima, somos obrigados a testemunhar verdadeiros espetáculos de morte.

Viajar pelos ares está complicado, dirigir pelas estradas é uma aventura inenarrável.

O que nos resta então é navegar pelos mares.

Navegar?

Mares?

Não! Eu morro de medo d’água.

O melhor mesmo é ficar por aqui. Afinal, se correr o bicho pega e se ficar o bicho come.

