Amazon abre quase 400 vagas de fim de ano em Minas; saiba como se inscrever

O site de vendas online “Amazon” abriu 5.500 vagas temporárias de empregos para o fim do ano no Brasil, sendo que 370 delas são para Minas Gerais. As oportunidades são para trabalhar nos meses de novembro e dezembro e foram abertas impulsionadas pela expectativa de aumento de vendas online de Black Friday e eventos de final de ano.

As vagas abertas em Minas são para as cidades de Belo Horizonte e Betim, na região metropolitana, e incluem áreas como fiscalização, gerenciamento de riscos, gestão de estoques, operações, recursos humanos e saúde, meio ambiente e segurança.

“As vagas temporárias são oportunidades interessantes para pessoas que queiram ingressar no mercado de trabalho, adquirindo experiência profissional e recebendo um salário competitivo. Em um ambiente festivo e descontraído, todos os colaboradores da Amazon e parceiros logísticos participarão de campanhas de incentivos internas e sorteios de brindes, celulares, bicicletas, televisores, eletrônicos e eletrodomésticos” aponta o diretor de Recursos Humanos da empresa, Fabiano Arroyo.

Do total de vagas, são 3.100 geradas em São Paulo, 370 em Minas Gerais, 700 no Rio de Janeiro, 660 no Rio Grande do Sul, 570 no Nordeste, 200 em Ceará, 370 em Pernambuco e outras 100 no Distrito Federal.

A ideia é que 50% das vagas sejam preenchidas por mulheres. “Também firmamos acordo com a Talento Incluir, consultoria que promove a inclusão no mercado de trabalho de pessoas com deficiência, com a Gerando Falcões, e com outras organizações sem fins lucrativos que tem nos apoiado na atração e recrutamento das populações que foram historicamente invisibilizadas, como por exemplo jovens em situações de vulnerabilidade social e econômica.” explica Arroyo.

CLIQUE AQUI para se inscrever nas vagas.

Fonte: O Tempo