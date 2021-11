Avanço da vacinação leva a aumento de 44% nos casamentos em cartórios mineiros

O avanço da vacinação e consequente queda no número de óbitos causados pela Covid-19 deu maior confiança aos noivos em Minas Gerais. Entre janeiro e outubro de 2021, os cartórios do Estado registraram um aumento de 43,8% nas cerimônias em comparação com o mesmo período do ano passado.

Segundo o Sindicato dos Oficiais de Registro Civil das Pessoas Naturais do Estado de Minas Gerais (Recivil), foram 80.512 celebrações civis nos dez primeiros meses deste ano, contra 55.953 em 2020.

Para se ter ideia, no mês de janeiro já foi registrado um número maior de casamentos, apesar de no primeiro mês de 2020 a pandemia sequer havia chegado ao Brasil. Foram 7.743 cerimônias contra 7.354 do ano passado.

O maior crescimento percentual foi registrado entre os meses de agosto e setembro deste ano, quando os casamentos aumentaram 53,3%, ainda conforme o sindicato.

A retomada acontece justamente às vésperas do mês que, normalmente, registra o maior número de casamentos no Brasil, que é dezembro. O mês costuma ser o preferido por coincidir com as férias escolares, além de ser o mês do 13º salário.

Protocolos mantidos

A diminuição no número de casos de doença e mortes no país não deu fim aos protocolos de segurança sanitária, que foram mantidos para as celebrações nos cartórios.

Entre as medidas estão: o limite de pessoas na cerimônia; o distanciamento; a exigência de máscara e distribuição de álcool em gel; entre outras.

“Apesar dos cartórios terem adotado todas as medidas de segurança para a prevenção da pandemia, inclusive com a adoção do casamento por videoconferência no Estado, muitos resolveram adiar a celebração, que agora vem sendo retomado muito em razão do avanço da vacinação no país”, afirma Genilson Gomes, presidente do Recivil.

Casamentos homoafetivos caíram

Enquanto os casamentos heteronormativos vêm apresentando alta, os homoafetivos tiveram queda de janeiro a outubro de 2021. Já foram realizadas 262 celebrações entre pessoas do mesmo sexo, enquanto nos primeiros dez meses de 2020 este número foi de 512, uma queda de 48,8%.

Ainda conforme o Recivil, estes números começaram a ser recuperados em agosto, quando aconteceram 29 celebrações homoafetivas no Estado, superando as 12 de 2020. A tendência de alta seguiu nos últimoes meses, setembro (31 x 22) e outubro (29 x 23).

Fonte: O Tempo