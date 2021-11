BH vai reduzir prazo para dose de reforço da vacina para Covid para cinco meses

O prazo para a dose de reforço para pessoas que completaram o esquema vacinal com Astrazeneca em Belo Horizonte seguirá o anunciado nesta sexta-feira (12) pelo secretário de Estado da Saúde, Fábio Baccheretti, em coletiva de imprensa, e será de cinco meses, ante seis definidos anteriormente.

“A Prefeitura de Belo Horizonte, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, informa que segue as orientações do Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19, do Ministério da Saúde e da Secretaria de Estado de Saúde”, diz o Executivo em nota à reportagem.

“Sendo assim, o intervalo de aplicação entre as doses da vacina contra a Covid-19 passará a ser de 5 meses. Será divulgado, em breve, um calendário com a atualização das convocações da próxima semana”, conclui o texto.

Minas Gerais

Durante a entrevista na manhã desta sexta, Baccheretti afirmou que “diante do número de vacinas da Pfizer, que chegam de forma constante, recebendo quase 40 milhões em dezembro para o Brasil, e diante daquele grupo que nos preocupa, o idoso, que tomou Astrazeneca, ou seja, o prazo dele de seis meses vai cair para cinco meses. Assim, conseguimos reforçar o grupo de idosos, que é o principal”, declarou o chefe da pasta.

A medida deve ser igualmente aplicada a pessoas imunossuprimidas e trabalhadores da saúde no Estado, conforme o secretário. A decisão, explica, ocorre devido a uma nota técnica do Ministério da Saúde, que será “replicada” para Minas Gerais.

“A mudança dos cinco meses é porque esperamos uma adesão menor do que esperada no reforço e porque temos muita dose da Pfizer chegando semanalmente. A gente dá a oportunidade dos idosos que tomaram Astrazeneca ou Janssen (de dose única) tomarem essa dose de reforço. O nosso foco está no idoso”, continua.

Expectativa é terminar vacinação de reforço até janeiro

A expectativa de que a campanha de vacinação consiga abranger todos os idosos com dose de reforço no Estado, alega o secretário, é entre dezembro deste ano ou janeiro de 2022. “Não precisamos correr para dar o reforço. Temos de dar o momento certo, que é de cinco a seis meses”, concluiu.

Fonte: O Tempo