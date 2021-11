Bragantino e Fortaleza fazem confronto direto pelo G-4 do Brasileiro

Bragantino e Fortaleza se enfrentam neste sábado (13), às 19h, no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP), pela 32ª do Campeonato Brasileiro. A partida é um confronto direto pelo G-4, a zona que dá uma vaga direta à fase de grupos da Libertadores de 2022.

Ambos os times somam 49 pontos, mas o Fortaleza está à frente por ter maior número de vitórias (14 a 12). Um empate, portanto, mantém os cearenses no grupo de destaque. Se perder, o Leão do Pici pode cair até duas posições, já que o Corinthians vem logo atrás com 47 pontos e encara o Cuiabá em casa também neste sábado.

Em comum, Fortaleza e Bragantino vivem má fase na competição. O time cearense não vence há quatro rodadas e só somou um ponto nesse período, no empate contra o São Paulo na rodada passada, em que levou um gol no fim. Antes disso, havia perdido para Atlético-MG, América-MG e Corinthians.

O Bragantino, finalista da Copa Sul-Americana, também tem tropeçado na competição nacional. Na rodada passada, perdeu para o Santos por 2 a 0 na Vila Belmiro e, antes disso, foi derrotado pelo Athletico-PR e pelo Cuiabá.

O técnico Maurício Barbieri ainda terá alguns desfalques. O zagueiro Léo Ortiz está em recuperação de lesão muscular e ainda não tem escalação confirmada. Por isso, o time que deve ir a campo é o seguinte: Cleiton; Aderlan, Fabrício Bruno, Natan, Edimar; Jadsom, Eric Ramires, Artur; Helinho, Cuello, Ytalo.

Pelo lado do Fortaleza, a novidade é o ala Yago Pikachu. O desfalque do time de Juan Pablo Vojvoda é o centroavante Robson, suspenso por acúmulo de cartões amarelos. A escalação do Leão deve ser a seguinte: Marcelo Boeck; Tinga, Marcelo Benevenuto, Titi; Yago Pikachu, Ederson, Ronald, Lucas Lima, Bruno Melo; Wellington Paulista, Depietri.

Estádio: Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP)

Horário: 19h (de Brasília) deste sábado (13)

Juiz: Rafael Traci (SC)

VAR: Wagner Reway (PB)

Transmissão: Premiere

Fonte: O Tempo