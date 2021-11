Cobertura de 3ª dose para idosos deve ser finalizada até janeiro em MG

Com a redução de seis para cinco meses do intervalo entre a segunda e a terceira dose da vacina contra Covid-19 para os grupos prioritários, anunciada nesta sexta-feira (12) pelo governo de Minas, o Estado deve cobrir todos os idosos com a dose de reforço entre dezembro deste ano e janeiro de 2022, segundo o secretário de Estado de Saúde, Fábio Baccheretti.

“A imunidade não se perde com intervalo menor de cinco a seis meses. Não precisamos correr para dar o reforço. Temos de dar o momento certo”, disse o secretário, em coletiva de imprensa nesta sexta. Ele ressaltou que idosos que receberam doses da Coronavac, por exemplo, tenderam a receber a terceira dose mais cedo, já que o intervalo entre a primeira e a segunda, no caso da vacina de origem chinesa, é menor que o das demais.

“(A redução do tempo foi tomada) diante do número de vacinas da Pfizer, que chegam de forma constante, recebendo quase 40 milhões em dezembro para o Brasil”, declarou o chefe da pasta. A medida deve ser igualmente aplicada a pessoas imunossuprimidas e trabalhadores da saúde no Estado, conforme Baccheretti.

“A mudança dos cinco meses é porque esperamos uma adesão menor do que esperada no reforço e porque temos muitas doses da Pfizer chegando semanalmente. Damos a oportunidade dos idosos que tomaram AstraZeneca ou Janssen (de dose única) tomarem essa dose de reforço. O nosso foco está no idoso”, concluiu.

Esta matéria está em atualização.

Fonte: O Tempo