Com menos de 10ºC, Monte Verde abre neste sábado o Natal nas Montanhas

Natal em Monte Verde, Minas Gerais

O friozinho em plena primavera chegou para acompanhar e dar um charme ao distrito de Monte Verde (MG), a 480 km de Belo Horizonte, que abre neste sábado (13), véspera de feriado prolongado, o evento Natal nas Montanhas. As temperaturas devem ficar abaixo de 10ºC, segundo a previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET).

Promovido pela Agência de Desenvolvimento de Monte Verde e Região (Move) e pela Prefeitura de Camanducaia, o Natal deste ano tem como tema “A Origem de Tudo” e vai contar a história de Monte Verde e dos povos que escolheram a região para viver. A abertura será marcada pelo espetáculo “Despertar das Luzes”, a partir das 19h, quando o Maquinista da Luz e seus ajudantes percorrem a avenida Monte Verde ao encontro da chave mágica que, quando acionada, ilumina todo o distrito de Camanducaia.

Além de se encantar com a decoração e com as contações de histórias, será possível também aprender com as oficinas de Bauer, uma arte típica das regiões campestres da Alemanha, que conquistou Monte Verde e virou patrimônio cultural do município de Camanducaia. A programação completa, que contará com intervenções teatrais e contação de histórias, banda de música, Casa do Noel, oficinas de bauer e Natal nas Alturas (Papai Noel vai sobrevoar o distrito e distribuir presentes), está disponível no site do Natal nas Montanhas.

Fonte: O Tempo