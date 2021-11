Comissão da ALMG quer audiência sobre Rodoanel com prefeitos e Seinfra

Vice-presidente da Comissão de Participação Popular da Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG), o deputado estadual Professor Cleiton quer convidar os prefeitos da região metropolitana para um debate sobre alternativas para o projeto de Rodoanel apresentado pelo governo. Durante entrevista com Ricardo Sapia, no programa Alerta Super, da rádio Super 91,7 FM, o parlamentar afirmou que a obra deve ser construída após muito diálogo. A intenção é convidar prefeitos, como Vittorio Medioli e Marília Campos, para dialogarem com o secretário de Infraestrutura, Fernando Mercato.

O deputado afirmou ainda que o fato de Marco Aurélio Barcelos ter assumido a presidência da Associação Brasileira de Concessionárias de Rodovias (ABCR) pouco tempo depois de deixar de ser secretário de Estado de Infraestrutura em Minas Gerais é, no mínimo, suspeito e imoral. Confira abaixo como foi a entrevista.

Sapia: O governo diz que o projeto do rodoanel não teve ônus para o Estado, que toda a consultoria foi dada pelo MBC, que o Movimento Brasil Competitivo. Já deu tempo de o sr verificar todas as nuances do contrato?

Professor Cleiton: A gente fala muito da questão do Rodoanel, mas vamos lembrar uma coisa que é extremamente relevante. O ex-secretário (Marco Aurélio Barcelos) foi o que projetou um programa de concessão de rodovias no estado de Minas. Que é um programa dividido em vários lotes, que pega várias rodovias importantes. No Sul de Minas, por exemplo, a gente tem a BR-491, que liga a rodovia Fernão Dias até São Sebastião do Paraíso. Tem outra que liga Pouso Alegre a Itajubá. No lote tem a BR-354, passando por Formiga e Arcos. E o Rodoanel, que trouxe a luz e acendeu esse questionamento. Alguém que participa de todo plano de concessão das rodovias, alguém que participa de todo projeto do Rodoanel, que assume posteriormente uma empresa privada, que tem todo interesse na colocação de pedágios nessas rodovias e no Rodoanel. Então, é no mínimo suspeito, se não for ilegal, é imoral. E é por isso que a gente precisa se debruçar sobre essa questão. E gera de fato bastante questionamento e, diga-se de passagem, de um projeto de Rodoanel com que nós não concordamos muito porque temos aí alternativas que são mais viáveis e com grande economia para Minas.

Vi até uma união das prefeituras de Contagem e Betim, que estão completamente contra esse projeto do governo. Porque o que vai se gastar para retirar as pessoas das áreas, porque vai ter que indenizar essas pessoas para saírem, vai deixar tudo mais caro e a obra pode atrasar por anos e anos. Sendo que o projeto que se tem, passando por fora, fica um bilhão (de reais) mais barato do que isso. Tem outro fato que pega também é que isso foi justamente no momento em que teve um acordo de leniência com a Andrade Gutierrez, que tem uma dívida com a Prefeitura de Betim que não se resolve nunca. Tudo isso está muito obscuro, né?

Eu sou vice-presidente da Comissão de Participação Popular e nós aprovamos um requerimento para chamarmos essas pessoas que são protagonistas no processo para o debate na Assembleia Legislativa. Queremos ouvir o prefeito Vittorio Medioli, a prefeita Marília Campos, o secretário de Governo de Betim, Guilherme Carvalho, provando que é possível fazer essa economia. Queremos também colocar o atual secretário de Infraestrutura (Fernando Marcato) para debater. Nós temos esse estudo na Comissão de Participação Popular, que foi levantado pela Prefeitura de Betim. E tem outro questionamento, que você levantou, que desde 2004 se arrasta essa questão do problema com Andrade Gutierrez. E desde 2004 não se entra em nenhum acordo e, de repente, as portas de um processo licitatório tão importante, a andrade Gutierrez que tanto deve ao Estado e à Prefeitura de Betim, e que está envolvida numa série de corrupções, vide a construção da Cidade Administrativa, ela tem aí esse acordo de leniência.

Não estamos aqui colocando em xeque o trabalho do Ministério Público, que cumpre bem o seu papel, mas existe uma Assembleia Legislativa que tem o dever de fiscalizar e eu, como deputado, estou tentando entender o que está acontecendo. E a gente precisa debater muito e a Andrade Gutierrez precisa nos contar como se deu esse pagamento que, ao nosso ver, é um pagamento irrisório em relação àquilo que ela já fez em relação a outras obras do Estado.

O sr citou a Prefeitura de Betim e a Cidade Administrativa, mas BH também tem CPI sobre a Andrade Gutierrez porque até agora não se sabe por que se pagou tanto para a empresa. Mas aproveitando a oportunidade, o sr também integra a CPI da Cemig?

Eu sou o primeiro proponente, as investigações foram iniciadas por mim, e hoje vice-presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito que investiga, posso dizer para você, não só escândalos, mas provas robustas de um conflito de interesses, de um aparelhamento da nossa estatal por parte do Partido Novo, que é o partido do governador. O que a gente já apurou, até esse momento, pode ser resumido numa frase: o governador simplesmente loteou a Cemig para que o Partido Novo de São Paulo tome conta da nossa maior estatal.

No início do governo, foi convidado, mas não chegou a assumir, um cargo de conselheiro da Cemig, o pai de um deputado federal do Novo de São Paulo…

Ele é conselheiro da Light, nomeado pela Cemig.

Nós estamos passando por várias CPIs, em Belo Horizonte, com Kalil, estadual com a Cemig e federal com a CPI da Covid. Esses atos tomados pela Cemig ou governo do Estado recai culpa real sobre o governo, corre-se o risco do governador Romeu Zema sofrer um processo de impeachment por parte da Assembleia Legislativa, por causa das provas que o sr diz que são robustas, na CPI da Cemig?

Seria um tanto leviano da minha parte e ao mesmo tempo precoce nós falarmos em impeachment do governador. No mínimo, no mínimo, temos indício de prevaricação por parte dele. Agora temos que entender se esse grau de prevaricação pode levar a um pedido de processo de impeachment. No meu entendimento, temos um governador omisso em vários casos, um governador que já deveria ter agido na Cemig. Eu particularmente não entendo por que essa diretoria continua à frente da Cemig, diante de tudo que a CPI já mostrou para a população de Minas Gerais.

Talvez o maior escândalo apurado seja quando a Cemig faz um processo de licitação de uma empresa para o call center e uma empresa de são Paulo, a Audac, vence a licitação. Porém ela é desclassificada porque, em dos depoimentos, um antigo diretor de compras da Cemig, João Polati, uma pessoa muito séria e do mercado, disse o seguinte: que chega para ele o presidente da Cemig para dizer o seguinte: você vai ter que dar um jeito, não era para a Audac ganhar. Quem tinha que ganhar é a A&C, que é uma empresa que pertencia ao sr Cassio Azevedo, antigo secretário de Desenvolvimento Econômico. E como seu João Polati se recusou, a Cemig anula a licitação, cria um sistema de parceria com a IBM. E ela, num contrato que é o mais caro da história da Cemig, de R$ 1,6 bilhão, de dez anos, subcontrata a A&C.

Para serviço de call center…

Sim. Estamos diante de algo inédito. Quem ganhou não levou e quem perdeu acabou levando. E Sr Cassio Azevedo, falecido recentemente, era filiado ao Partido Novo. Partido que tem uma direta ingerência sobre a Cemig, com seu secretário executivo em Minas Gerais, Evandro Negrão de Lima Junior, que fazia contratos de contratação de headhunters da Cemig, sem ter cargo no Estado ou na Cemig. O líder partidário passa a ser o operador. E aí você a famosa usurpação da função pública, que é algo também muito sério.

Deputado, se for pensar bem, é o mesmo modus operandi da Cemig e do Rodoanel… porque são ex-secretários envolvidos… Pode não ser ilegal, mas é imoral, né. No mínimo, os dois prepararam terreno para sair e depois ficar na iniciativa privada…

Exatamente, é o que fica parecendo, que estão fazendo o jogo da iniciativa privada. Mas isso é dinheiro público. No caso do Rodoanel, o dinheiro vem de uma indenização da Vale que deve ser paga ao povo de Minas Gerais. E esses recursos devem ser muito bem investigados, sem atender interesses privados.

Pandemia foi uma briga política, agora que tem tido uma amenizada. Mas os prefeitos mesmo não se entendiam. Mas esse caso do Rodoanel é um escárnio tão grande, que está todo mundo a favor. O (Alexandre) Kalil acabou de afirmar que não consultar prefeitos da região metropolitana sobre Rodoanel crime. Ou seja, está todo mundo com mesmo pensamento. Ou seja, tem alguma coisa de errado nisso aí. Precisa ser um Rodoanel para cem anos, e não só para amanhã.

Vamos lembrar que o projeto do Rodoanel gerou várias controvérsias quando fomos votá-lo na Assembleia. Por conta dos impactos ambientais e muita gente falando de nascentes no entorno da região metropolitana que poderiam estar comprometidas. Eu fui um defensor de que o Rodoanel tinha que ser construído porque sabemos quantas vidas são ceifadas na região metropolitana por causa desse caos que precisa ser resolvido. Agora, essa solução não pode ser eleitoreira, não pode vir a toque de caixa e só pode ser pautada através do diálogo. Concordo com gênero, número e grau do Vittorio Medioli, da Marília Campos e do Alexandre Kalil. Porque são eles que estão fazendo a gestão das cidades que serão diretamente mais impactadas por uma obra tão importante.

A Assembleia pode interferir, falar “não queremos esse (projeto) aqui, preferimos esse aqui que é o melhor”?

Nós podemos como legisladores e fiscalizadores entrar com ação no Ministério Público, podemos entrar com projeto de lei para mudar o traçado. Agora, nesse momento, antes de qualquer ação intempestiva ou qualquer ação que nos leve a recorrer à Justiça, acho é momento de diálogo. Que tem que vir das duas partes. Vejo um afoito por parte do Estado porque estamos em ano pré-eleitoral. E se pegarmos as pesquisas, na região metropolitana, dão conta aí que o prefeito de Belo Horizonte está bem na frente. Agora fazer o Rodoanel a toque de caixa, a gente não vai permitir. E quando digo a gente estou falando no nome de vários deputados que também entendem que os prefeitos da região metropolitana têm que participar disso.

Fonte: O Tempo