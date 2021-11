Como tem jogado esse Diego Costa no Galo

O que tem jogado esse Diego Costa é brincadeira. Não é só ele, claro, o time todo do Atlético está numa sintonia maravilhosa, mas o Diego e o Hulk chamam a atenção, principalmente por terem construído carreira na Europa. Muita gente ficou com o pé atrás quando a diretoria do Galo anunciou os dois reforços. Algumas pessoas achavam que os dois viriam para o Atlético só para embolsar o salário milionário e nada mais. Mas o que está acontecendo em campo é impressionante. Mais do que a qualidade técnica, Diego Costa e Hulk têm se doado 100% ao time. Têm mostrado muita sintonia com o grupo e identificação com o clube. São jogadores tarimbados com passagens por grandes clubes do futebol europeu e que estão comendo a bola aqui no Galo. Dá gosto de ver a entrega dos dois. Sem desmerecer nenhum outro atleta do plantel, Diego Costa e Hulk se mostram cada vez mais decisivos para o Atlético, que está muito perto de conquistar o tão sonhado bicampeonato brasileiro. Parabéns aos dois pelo profissionalismo demonstrado a cada jogo. Um abraço!

Fonte: O Tempo