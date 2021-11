Cruzeiro anuncia renovação do goleiro Fábio até o fim de 2022

O Cruzeiro anunciou a renoação do contrato de Fábio por mais uma temporada na manhã desta sexta-feira (12). O clube utilizou o seu perfil nas redes sociais para falar sobre o tema.

“Eu, você, mais um ano de contrato e mil jogos. E aí, cê topa, Fábio?”, escreveu em sua página no Twitter.

Eu, você, mais um ano de contrato e mil jogos E aí, cê topa? @fabiogoleiro_01 — Cruzeiro 🦊 (@Cruzeiro) November 12, 2021

“Nação Azul, são 17 temporadas vestindo esse manto. Juntos, vivemos momentos marcantes. Sorrimos e também choramos. Essa nossa história ainda não acabou. O milésimo capítulo ainda está por vir”, afirmou o goleiro.

973…974… 🙌💙 Nação Azul, saiba que essa história heroica e imortal ainda não acabou. O milésimo capítulo está por vir…@fabiogoleiro_01 🎥 Edição: Marco A. Ferraz/Cruzeiro pic.twitter.com/wzIURIYkQR — Cruzeiro 🦊 (@Cruzeiro) November 12, 2021

O goleiro já havia dado resposta positiva para a proposta feita pelos mineiros com o intuito de prorrogar a sua permanência na Toca da Raposa II até o fim de 2022.

O atleta de 41 anos iniciou conversas para a extensão do vínculo ainda no decorrer da temporada, quando o departamento de futebol era comandado por Rodrigo Pastana. A informação foi veiculada pelo Super.FC no início de outubro. À época, no entanto, com a demissão do dirigente, o acordo foi adiado.

Fábio está no Cruzeiro desde 2005. Ele soma 973 partidas pelo clube. O veterano deve completar mais três compromissos nesta temporada, diante de Vitória, Sampaio Corrêa e Náutico.

