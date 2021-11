Cruzeiro x Atlético: FMF confirma final do Mineiro feminino no Mineirão

Como antecipado pelo Super.FC, a Federação Mineira de Futebol (FMF) confirmou o Mineirão como palco da final do Campeonato Mineiro feminino entre Cruzeiro e Atlético. O grande confronto será no dia 21 de novembro, domingo, às 11h. A equipe campeã será definida em jogo único, pela segunda vez no Gigante da Pampulha.

Campeão em 2020, o Galo chega para este confronto após superar o América nos dois jogos da semifinal. O Cruzeiro se classificou à grande decisão depois de vencer o Ipatinga também nos confrontos da semi do Estadual. Por ter feito melhor campanha na primeira fase, o time celeste será o mandante da partida.

A FMF não informou ainda sobre a presença de público nas arquibancadas. De acordo com o protocolo da Prefeitura de Belo Horizonte, contra a Covid-19, por enquanto, as partidas não podem ter a presença da torcida visitante. Com isso, se o protocolo for seguido, a torcida alvinegra não poderá acompanhar a partida no Gigante da Pampulha.

Fonte: O Tempo