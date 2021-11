De virada, Itambé Minas bate o Sesc Flamengo no Rio e segue invicto

Em uma virada emocionante, o Itambé Minas superou o Sesc Flamengo nesta sexta-feira (12), pela quarta rodada da Superliga Feminina de vôlei. A equipe da rua da Bahia chegou a estar perdendo por 2 a 0, mas reagiu e venceu o duelo em 3 sets a 2 (20/25, 22/25, 25/22, 25/16 e 15/11).

O triunfo no ginásio do Tijuca Tênis Clube, no Rio de Janeiro, manteve a equipe de Belo Horizonte invicta na competição, com cinco vitórias (o Minas bateu o Pinheiros em partida antecipada da oitava rodada). A central Thaísa foi eleita a melhor em quadra, e o treinador Nicola Nigro levou a melhor diante do multicampeão Bernardinho.

Na próxima rodada, o Minas encara o Dentil Praia Clube, sexta-feira (19), às 21h, na Arena Minas. Na última Superliga, as duas equipes decidiram o título e o time da capital levou a melhor e levantou a taça. Nesta edição, tudo indica que as rivais seguirão firmes como favoritas. O Praia lidera o torneio, com 15 pontos e também cinco vitórias, tendo perdido apenas um set. O Minas soma 13, porque foi superado em duas parciais.

Com a apoio da torcida carioca, o Flamengo abriu dois sets de vantagem. O mais marcante foi o segundo, quando o Minas abriu 22 a 14 de vantagem, mas cometeu vários erros e permitiu a virada rubro-negra. Contudo, sob a liderança da central Thaísa, no ataque e no bloqueio, as mineiras voltaram ao jogo e levaram a decisão ao tie-break.

Embalado pela reação, o Minas foi mais competente do que o Flamengo e assegurou a vitória ao fechar o set em 15 a 11.

