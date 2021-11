Dólar sobe para R$ 5,45, mas tem segunda queda semanal seguida

Num dia de ajustes após a forte queda de ontem (11), o dólar voltou a subir nesta sexta-feira (12). Mesmo assim, a moeda norte-americana recuou pela segunda semana consecutiva. A bolsa de valores não conseguiu segurar a alta da quinta-feira e caiu hoje, mas fechou a semana em alta.

O dólar comercial encerrou esta sexta-feira vendido a R$ 5,457, com alta de R$ 0,053 (+0,97%). Na máxima do dia, por volta das 15h30, a cotação chegou a R$ 5,46. Apesar da alta de hoje, a divisa acumula queda de 1,19% na semana e de 3,35% em novembro. Em 2021, a moeda norte-americana sobe 5,16%.

No mercado de ações, o índice Ibovespa, da B3, chegou a subiu nos primeiros minutos de negociação, mas inverteu o movimento e operou em baixa durante quase toda a sessão. O indicador terminou o dia aos 106.335 pontos, com recuo de 1,17%, influenciado pela divulgação de balanços de empresas varejistas que lucraram menos no terceiro trimestre. Mesmo com a queda de hoje, o Ibovespa subiu 1,44% na semana, emendando a segunda alta semanal seguida.

No mercado internacional, o dólar teve um dia misto, subindo em relação a algumas moedas e caindo em relação a outras, como o peso mexicano. As bolsas norte-americanas tiveram um desempenho oposto ao da bolsa brasileira, subindo nesta sexta-feira, mas encerrando a semana em baixa.

No Brasil, a cautela com o feriado de 15 de novembro prevaleceu. O mercado também foi influenciado pela queda no nível de serviços em setembro, o primeiro recuo em seis meses. Em meio à expectativa de que o Banco Central continue a aumentar os juros básicos da economia para conter a inflação, os investidores acreditam que os lucros das empresas, que vinham em alta por causa da recuperação econômica deste ano, caiam nos próximos trimestres.

* Com informações da Reuters