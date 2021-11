Dupla é presa com armas ao fazer ‘segurança’ durante velório em Santa Luzia

Dois homens foram presos, nesta sexta-feira (12), enquanto participavam de um velório em Santa Luzia, na região metropolitana de Belo Horizonte. A dupla portava um revólver calibre 38, uma pistola 9mm e munições que estavam em um carro.

“Ontem teve um homicídio na nossa área e, desde então, estamos intensificando operações no local. Hoje foi o velório, nós deslocamos ao local, uma capela, para segurança das pessoas que estavam lá. Nós encontramos dois familiares da vítima que estavam fazendo a segurança do local por conta própria”, explicou a sargento Viviane Almeida, do Tático Móvel do 35º Batalhão de Polícia Militar.

Na abordagem, a dupla tentou correr, mas foi contida. Os homens alegaram que as armas eram para segurança, uma vez que estavam apreensivos com a possibilidade dos autores do homicídio deslocarem até o local.

Os suspeitos foram encaminhados à delegacia de plantão da cidade.

Fonte: O Tempo