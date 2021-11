Esposa de Justus reclama por dormir com filha e é criticada; entenda a polêmica

A modelo Ana Paula Siebert, casada com o empresário Roberto Justus, foi detonada nas redes sociais após dizer que estava “acabada” por ter dormido com a filha Vicky, de um ano e cinco meses, no lugar da babá. “Gente, estou acabada, sobrou só o pó na segunda-feira depois de um fim de semana cuidando da Vicky. Eu não estou acostumada a dormir com a Vicky. Ela dorme todos os dias com a babá. E aí, nesse final de semana, eu dormi com ela”, disse Ana nos Stories do Instagram.

O depoimento de Ana Paula foi muito criticado por internautas, que repudiaram a declaração e questionaram se a modelo seria uma boa mãe. “E a Ana Paula Siebert, mulher do Justus, reclamando porque resolveu fazer o “sacrifício” de dormir uma noite com a filha. Às vezes a futilidade afronta”, disse um internauta. “E a Ana Paula Siebert que descobriu a maternidade esse final de semana depois de dormir um final de semana com a filha kkkk é cada tipo de ‘mãe’, viu”, ironizou outro.

E a Ana Paula Siebert q descobriu a maternidade esse final de semana depois de dormir um final de semana com a filha kkkk é cada tipo de ‘mãe’ viu.. aí dps se a filha chamar a baba de mãe demitem e reclamam 🤡 — cams (@poxacamsx) November 11, 2021

Após a repercussão, Ana Paula Siebert voltou à redes sociais para, em tom de desabafo, se manifestar sobre o assunto e lamentou ter sido julgada por quem não a conhece, dizendo também que “mulheres deveriam ter vergonha de criticar tanto outras mulheres”.

“Bem-vindos ao mundo dos juízes das mamães… ao mundo onde as pessoas que não te conhecem julgam a sua maternidade. Afinal de contas, elas moram na sua casa, acompanham a criação dos seus filhos e principalmente sabem mais que você, né?”, escreveu a modelo logo nas primeiras linhas do texto. A publicação mostra um vídeo, que já ultrapassou um milhão de visualizações, de Ana com a filha no colo em uma festa infantil. “As escolhas de uma mãe devem ser respeitadas, alguém que xinga e ofende injustamente uma mãe, fala mais de si mesmo do que do outro”, diz o trecho final do texto.

Fonte: O Tempo