Ex-Malhação terá bens penhorados para indenizar ex-namorado acusado de agressão

A atriz Jeniffer Oliveira, atriz de Malhação – Vidas Brasileiras, terá seus bens penhoradas, pela Justiça do Rio de Janeiro. A penhora é referente ao pagamento da indenização ao também ator Douglas dos Santos Sampaio, ex-namorado da artista, a quem ela acusou de uma suposta agressão física em um evento em 2018.

De acordo com o colunista Ancelmo Gois, do jornal O Globo, o montante equivale a mais de R$ 23 mil, nos bens que forem encontrados na residência da artista, na Barra da Tijuca.

Em 2018, atriz Jeniffer Oliveira acusou publicamente o ex-namorado Douglas Sampaio por agressão física, em uma boate no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste do Rio.

Na época, a denúncia foi registrada na 16ª DP (Barra da Tijuca), que após analisar as imagens de câmeras de segurança da boate onde teriam ocorrido as agressões, ouvir a testemunhas e laudo do IML, feito apenas com fotos dos hematomas – já que Jennifer não quis fazer exame – foi constatado que não houve agressão.

Inocentado, Douglas Sampaio ingressou com uma representação criminal contra a ex-namorada alegando danos à imagem e prejuízo à carreira. O processo foi finalizado em 2019, e Jeniffer Oliveira foi condenada, e o ator agora aguarda o recebimento da ação indenizatória.

Fonte: O Tempo