Feriado: 684 mil passageiros devem passar pelos aeroportos da Infraero

O feriado prolongado de 15 de novembro, Dia da Proclamação da República, vai intensificar a movimentação de passageiros nos 37 aeroportos brasileiros administrados pela Infraero. Segundo a empresa, a expectativa é de que transitem 684 mil passageiros nos terminais nos dias 12 e 16 de novembro. Ano passado, 464 mil pessoas embarcaram e desembarcaram nos terminais da empresa entre os dias 13 e 17 de novembro, no mesmo feriado.

De acordo com a Infraero, a projeção foi elaborada a partir das programações informadas pelas empresas aéreas. Estão previstos 5,4 mil pousos e decolagens no período, 40% superior em relação aos 3,8 mil voos realizados em 2020. A empresa disse ainda que os dias mais movimentados devem ser hoje (12) e a terça-feira (16), cada dia com 160 mil passageiros e 1,2 mil aeronaves.

A Infraero também lembra da necessidade de se adotar medidas sanitárias para conter a disseminação do vírus, como o uso obrigatório de máscara nos aeroportos e durante toda a viagem, higienização das mãos e manutenção do distanciamento social de pelo menos dois metros nos aeroportos.

Além disso, é recomendado que os passageiros cheguem ao aeroporto com antecedência mínima de 1h30 para voos domésticos e 3h para voos internacionais. Nos casos de cancelamentos de voos e remarcações, a orientação é para que os passageiros façam contato direto com as empresas aéreas.

Em razão da pandemia, a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) informa que para os voos realizados até 31 de dezembro de 2021, o prazo de reembolso é de 12 meses (contados da data do voo). Para os voos programados a partir de 1º de janeiro de 2022, o prazo de reembolso é de 7 dias, contados da solicitação do passageiro.