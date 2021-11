Festival da Jabuticaba de Sabará começa nesta sexta e volta a receber o público

Tradicional evento de Sábara, cidade localizada na região metropolitana de Belo Horizonte, o Festival da Jabuticaba chega à 35ª edição e retoma o formato presencial. A programação começa nesta sexta-feira (12) e vai até o dia 12 de dezembro.

Considerado o maior evento gastronômico de Sabará, o Festival da Jabuticaba acontecerá no Centro Administrativo Hélio Geraldo de Aquino e em diversos locais do município, e, segundo a prefeitura da cidade, respeitando todos os protocolos de segurança contra a Covid-19.

“Iremos promover atividades descentralizadas, incluindo as regionais da cidade, o que ampliará a interação dos turistas, visitantes e moradores do município com a fruta e seus derivados, bem como favorecerá a possibilidade da comercialização dos produtos feitos com a fruta e da gastronomia sabarense. Além disso, acredito que, com mais esta edição, vamos fortalecer e impulsionar ainda mais o festival, que tem sido um instrumento para o desenvolvimento econômico e social de toda a cadeia produtiva em caráter permanente, durante todos os dias do ano”, afirmou o secretário municipal de Cultura e Turismo, André Alves.

A programação do 35º Festival da Jabuticaba de Sabará contará com apresentações musicais e também contará com os “Festins” – pequenos eventos que serão promovidos em pousadas, hotéis, bares e restaurantes da cidade, com apresentação, principalmente, da gastronomia local feita com a jabuticaba e seus produtos derivados como licor, geleia, sorvete, vinho e molhos, entre outras atrações. A programação completa está disponível no site do Festival da Jabuticaba ( clique aqui para acessá-lo ).

Fonte: O Tempo